https://sputnikarabic.ae/20230406/وزيرا-الخارجية-الإيراني-والسعودي-يناقشان-في-بكين-استئناف-العلاقات-الثنائية-1075582435.html
وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يناقشان في بكين استئناف العلاقات الثنائية
وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يناقشان في بكين استئناف العلاقات الثنائية
يناقش وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، تفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T04:18+0000
2023-04-06T04:18+0000
2023-04-06T04:18+0000
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طهران - سبوتنيك. وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الخميس:"وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى العاصمة الصينية بكين الليلة الماضية على رأس وفد للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان".وأضافت: " يناقش وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية خلال لقائهم في بكين، وجهات النظر حول استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين رسمياً، والخطوات التنفيذية في اتجاه إعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين، وبعض قضايا العلاقات الثنائية الأخرى" .كذلك، أوضحت الخارجية الإيرانية، أن:يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230404/مصادر-وزيرا-خارجية-السعودية-وإيران-يلتقيان-في-بكين-الخميس-المقبل-1075529360.html
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السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الصين
السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الصين
وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يناقشان في بكين استئناف العلاقات الثنائية
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يناقش وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، تفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي أعلن الشهر الماضي.
طهران - سبوتنيك
. وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الخميس:"وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى العاصمة الصينية بكين الليلة الماضية على رأس وفد للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان".
وأضافت: " يناقش وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية خلال لقائهم في بكين، وجهات النظر حول استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين رسمياً، والخطوات التنفيذية في اتجاه إعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين، وبعض قضايا العلاقات الثنائية الأخرى" .
كذلك، أوضحت الخارجية الإيرانية، أن:
"عبد اللهيان وخلال زيارته لبكين سيجتمع خلال لقاء ثنائي مع نظيره الصيني لمناقشة وتبادل الآراء حول مختلف مجالات التعاون الثنائي وكذلك القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي بين طهران وبكين".
يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر
، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.