عربي
هنية يحذر إسرائيل من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230406/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يأمر-بالاستعداد-لأي-إجراءات-جوابية-بعد-القصف-من-لبنان-1075620190.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لأي إجراءات جوابية بعد القصف من لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لأي إجراءات جوابية بعد القصف من لبنان
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالاستعداد لأي رد محتمل بعد الهجوم الصاروخي من الأراضي اللبنانية. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T18:50+0000
2023-04-06T18:50+0000
العالم
قصف
إسرائيل
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg
وأفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، بأن غالانت عقد اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى لهياكل الدفاع الإسرائيلية. وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير وزارة الدفاع للعمل على "جميع الخيارات للرد" على ما حدث قبل مناقشة الوضع في الاجتماع المسائي لمجلس الوزراء العسكري السياسي.كما أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات إلى سفرائها، أمرت فيها بإبلاغ الدوائر الدبلوماسية في الدول التي يتواجدون فيها بأن السلطات تخطط للرد على قصف الدولة اليهودية من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية".وتابع "الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-حركة-حماس-مسؤولية-إطلاق-الصواريخ-من-لبنان-1075617638.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_48fdad5791b5e307167809484ed58287.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, قصف, إسرائيل, لبنان
العالم, قصف, إسرائيل, لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لأي إجراءات جوابية بعد القصف من لبنان

18:50 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالاستعداد لأي رد محتمل بعد الهجوم الصاروخي من الأراضي اللبنانية.
وأفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، بأن غالانت عقد اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى لهياكل الدفاع الإسرائيلية. وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير وزارة الدفاع للعمل على "جميع الخيارات للرد" على ما حدث قبل مناقشة الوضع في الاجتماع المسائي لمجلس الوزراء العسكري السياسي.
كما أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات إلى سفرائها، أمرت فيها بإبلاغ الدوائر الدبلوماسية في الدول التي يتواجدون فيها بأن السلطات تخطط للرد على قصف الدولة اليهودية من لبنان.
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
الجيش الإسرائيلي يحمل حركة "حماس" مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان
17:32 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية".
وتابع "الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".
وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала