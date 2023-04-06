https://sputnikarabic.ae/20230406/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يأمر-بالاستعداد-لأي-إجراءات-جوابية-بعد-القصف-من-لبنان-1075620190.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لأي إجراءات جوابية بعد القصف من لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لأي إجراءات جوابية بعد القصف من لبنان

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالاستعداد لأي رد محتمل بعد الهجوم الصاروخي من الأراضي اللبنانية. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T18:50+0000

2023-04-06T18:50+0000

2023-04-06T18:50+0000

العالم

قصف

إسرائيل

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg

وأفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، بأن غالانت عقد اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى لهياكل الدفاع الإسرائيلية. وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير وزارة الدفاع للعمل على "جميع الخيارات للرد" على ما حدث قبل مناقشة الوضع في الاجتماع المسائي لمجلس الوزراء العسكري السياسي.كما أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات إلى سفرائها، أمرت فيها بإبلاغ الدوائر الدبلوماسية في الدول التي يتواجدون فيها بأن السلطات تخطط للرد على قصف الدولة اليهودية من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية".وتابع "الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-حركة-حماس-مسؤولية-إطلاق-الصواريخ-من-لبنان-1075617638.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, قصف, إسرائيل, لبنان