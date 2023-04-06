https://sputnikarabic.ae/20230406/وكالات-تتحدث-عن-تناقضات-في-الناتو-بعد-انضمام-فنلندا-إليه-1075610314.html

وكالات تتحدث عن "تناقضات" في "الناتو" بعد انضمام فنلندا إليه

وكالات تتحدث عن "تناقضات" في "الناتو" بعد انضمام فنلندا إليه

كشفت وسائل إعلام غربية عن وجود ما وصفته بالتناقضات داخل حلف شمال الأطلسي بعد انضمام فنلندا إليه وغض النظر عن ضم أوكرانيا خوفا من مواجهة مباشرة مع روسيا. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T14:14+0000

2023-04-06T14:14+0000

2023-04-06T14:20+0000

فنلندا

الناتو

الحلف الأطلسي

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وأشارت المصادر إلى أن، "دخول فنلندا السريع إلى التحالف يتناقض مع وضع أوكرانيا وآفاق انضمامها إلى الحلف".وبحسب المقال المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه على "التحالف أن يقرر ما إذا كان سيقدم لكييف ضمانات أمنية صارمة أو أكثر غموضا".في 4 أبريل/ نيسان، أصبحت فنلندا رسميا العضو 31 في الناتو. كما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن توسع الناتو يجبر روسيا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمنها.

https://sputnikarabic.ae/20230405/صحيفة-تكشف-عن-مواصفات-الأمين-العام-المقبل-لحلف-الـناتو--1075546338.html

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