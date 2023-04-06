عربي
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيط قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20230406/-المقاومة-الفلسطينية-في-قطاع-غزة-تطلق-المضادات-الأرضية-للتصدي-للغارات-الإسرائيلية-1075580874.html
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق المضادات الأرضية للتصدي للغارات الإسرائيلية
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق المضادات الأرضية للتصدي للغارات الإسرائيلية
أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية للتصدي للغارات على قطاع غزة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T02:12+0000
2023-04-06T03:05+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103671/91/1036719180_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_3c684af17461a42bca3d739d2ba48055.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" إن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية تزامنا مع قصفها لأحد المواقع بقطاع غزةوأضاف المراسل أن المقاومة الفلسطينية في أقل من ساعة، أطلقت 4 صواريخ و3 قذائف هاون تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. ولفت المراسل إلى أن "المقاومة الفلسطينية استهدفت موقع كوسوفيم العسكري شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون". ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-موقع-غرب-المحافظة-الوسطى-بقطاع-غزة-1075580780.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103671/91/1036719180_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_0756ae75d1969ad80c1c2e2c04b84b2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق المضادات الأرضية للتصدي للغارات الإسرائيلية

02:12 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 03:05 GMT 06.04.2023)
© Sputnik . Ahmed Abed /  / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
تداعيات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Ahmed Abed /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حصري
أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية للتصدي للغارات على قطاع غزة.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية تزامنا مع قصفها لأحد المواقع بقطاع غزة
إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة 17 مايو / أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة
02:04 GMT
وأضاف المراسل أن المقاومة الفلسطينية في أقل من ساعة، أطلقت 4 صواريخ و3 قذائف هاون تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.
ولفت المراسل إلى أن "المقاومة الفلسطينية استهدفت موقع كوسوفيم العسكري شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون".
ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала