https://sputnikarabic.ae/20230406/-المقاومة-الفلسطينية-في-قطاع-غزة-تطلق-المضادات-الأرضية-للتصدي-للغارات-الإسرائيلية-1075580874.html
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق المضادات الأرضية للتصدي للغارات الإسرائيلية
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق المضادات الأرضية للتصدي للغارات الإسرائيلية
أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية للتصدي للغارات على قطاع غزة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T02:12+0000
2023-04-06T02:12+0000
2023-04-06T03:05+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية تزامنا مع قصفها لأحد المواقع بقطاع غزةوأضاف المراسل أن المقاومة الفلسطينية في أقل من ساعة، أطلقت 4 صواريخ و3 قذائف هاون تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. ولفت المراسل إلى أن "المقاومة الفلسطينية استهدفت موقع كوسوفيم العسكري شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون". ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-موقع-غرب-المحافظة-الوسطى-بقطاع-غزة-1075580780.html
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سبوتنيك عربي
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق المضادات الأرضية للتصدي للغارات الإسرائيلية
02:12 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 03:05 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
حصري
أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية للتصدي للغارات على قطاع غزة.
وقال مراسل "سبوتنيك
" إن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية تزامنا مع قصفها لأحد المواقع بقطاع غزة
وأضاف المراسل أن المقاومة الفلسطينية في أقل من ساعة، أطلقت 4 صواريخ و3 قذائف هاون تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.
ولفت المراسل إلى أن "المقاومة الفلسطينية استهدفت موقع كوسوفيم العسكري شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون".
ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى
في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات
بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية
قيوداً، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.