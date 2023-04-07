https://sputnikarabic.ae/20230407/أثرياء-العملات-الرقمية-يخسرون-ثلاث-أرباع-ثروتهم-خلال-عام-1075657065.html
أثرياء العملات الرقمية يخسرون ثلاث أرباع ثروتهم خلال عام
أثرياء العملات الرقمية يخسرون ثلاث أرباع ثروتهم خلال عام
ذكرت وسائل إعلام غربية أن أغنى مليارديرات العملات الرقمية فقدوا أكثر من 75% من ثروتهم بما يعادل أكثر من 110 مليارات دولار خلال العام الماضي. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T16:45+0000
2023-04-07T16:45+0000
2023-04-07T16:45+0000
مجتمع
اقتصاد
العالم
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وصنفت مجلة "فوربس" اليوم الجمعة أغنى 19 شخصًا في صناعة العملات الرقمية في العام الماضي (2022) وقدرت ثرواتهم معًا بحوالي 140 مليار دولار، والآن هذا الرقم أقل من 30 مليار دولار اعتبارًا من 10 مارس/ آذار 2023.ومنذ ذلك الحين، تقدمت "إف تي إكس" بطلب إعلان الإفلاس، ويواجه بنكمان-فرايد حكماً بالسجن مدى الحياة بتهمة الاحتيال والجرائم المالية الأخرى، وبحسب المنشور، انخفض رأس ماله الآن إلى 10 ملايين دولار.وفي 24 فبراير/ شباط، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي اتهامات رسمية ضد بنكمان-فرايد وهو متهم بأفعال تندرج تحت 12 مادة جنائية، بما في ذلك الاحتيال وإنشاء مجمع إجرامي.ومن بين أمور أخرى، فهو متهم بتقديم تبرعات غير قانونية لأعضاء الكونغرس الأمريكيين ذوي النفوذ.
https://sputnikarabic.ae/20220828/عملة-بتكوين-تواصل-خسائرها-وتفقد-60-من-قيمتها-1066923714.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
أثرياء العملات الرقمية يخسرون ثلاث أرباع ثروتهم خلال عام
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن أغنى مليارديرات العملات الرقمية فقدوا أكثر من 75% من ثروتهم بما يعادل أكثر من 110 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وصنفت مجلة "فوربس"
اليوم الجمعة أغنى 19 شخصًا في صناعة العملات الرقمية في العام الماضي (2022) وقدرت ثرواتهم معًا بحوالي 140 مليار دولار، والآن هذا الرقم أقل من 30 مليار دولار اعتبارًا من 10 مارس/ آذار 2023.
ووفقًا للمجلة، يعتبر مؤسس بورصة "إف تي إكس"، سام بنكمان-فرايد أكثر من عانى في عام 2022، حيث احتل المرتبة الثانية في تصنيف أغنى مليارديرات التشفير بقيمة صافية 24 مليار دولار.
ومنذ ذلك الحين، تقدمت "إف تي إكس" بطلب إعلان الإفلاس، ويواجه بنكمان-فرايد حكماً بالسجن مدى الحياة بتهمة الاحتيال والجرائم المالية الأخرى، وبحسب المنشور، انخفض رأس ماله الآن إلى 10 ملايين دولار.
وفي أواخر مارس، اتُهم مؤسس بنكمان-فرايد بالتآمر لرشوة مسؤول صيني واحد أو أكثر لإلغاء تجميد حسابات صناديق التحوط الخاصة به.
وفي 24 فبراير/ شباط، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي اتهامات رسمية ضد بنكمان-فرايد وهو متهم بأفعال تندرج تحت 12 مادة جنائية، بما في ذلك الاحتيال وإنشاء مجمع إجرامي.
ومن بين أمور أخرى، فهو متهم بتقديم تبرعات
غير قانونية لأعضاء الكونغرس الأمريكيين ذوي النفوذ.