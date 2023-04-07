https://sputnikarabic.ae/20230407/أفيخاي-أدرعي-نعتبر-الحكومة-اللبنانية-مسؤولة-عن-كل-ما-يحدث-من-داخل-أراضيها-1075632789.html

أفيخاي أدرعي: نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث من داخل أراضيها

أفيخاي أدرعي: نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث من داخل أراضيها

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، أن بلاده تعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث داخل أراضي لبنان. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T08:45+0000

2023-04-07T08:45+0000

2023-04-07T08:45+0000

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وقال أدرعي عبر حسابه في موقع "تويتر": "نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث من داخل أراضيها، بما في ذلك عن إطلاق الصواريخ الذي نفذته "حماس" من هناك".وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي لن يترك إطلاق الصواريخ من لبنان، دون رد، مشيرًا إلى عدم السماح لحركة حماس باستغلال الأراضي اللبنانية، قائلا: "لن نسمح لحماس أن تعمل انطلاقًا من لبنان".ولفت أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قواته المقاتلة على الحدود مع لبنان، وفي جبهات أخرى، قائلا: "بناء على تقييم الوضع، قمنا بتعزيز القوات المقاتلة والمدفعية في القيادة الشمالية والجنوبية للتعامل مع سيناريوهات محتملة".وأوضح أن "جيش الدفاع جاهز ومستعد لحماية مواطني إسرائيل، والغارات التي شنها الليلة الماضية على أكثر من جبهة، هي رسالة واضحة بهذا الأمر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، جنوبي ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.طالع أيضا: اليونيفيل: لبنان وإسرائيل يقولان إنهما "لا يريدان الحرب" بعد التصعيد الأخير

https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-اللبناني-يعلن-العثور-على-راجمة-صواريخ-بداخلها-عدد-لم-يتم-إطلاقه-صور-1075629458.html

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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي