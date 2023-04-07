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لافروف: الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم ينفذ إطلاقا
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/أقوى-مدافع-في-العالم-تدمر-أهدافا-أوكرانية-على-بعد-عشرات-الكيلومترات-فيديو-1075637128.html
أقوى مدافع في العالم تدمر أهدافا أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
أقوى مدافع في العالم تدمر أهدافا أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
تعمل المدفعية الروسية ذاتية الحركة "مالكا" يوميًا في منطقة العمليات الخاصة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T09:43+0000
2023-04-07T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يتم تحديد الأهداف بمساعدة الطائرات المسيرة، والتي تسجل أيضًا نتيجة أضرار الضربة.تغير المدفعية مواقعها باستمرار. منطقة مسؤولية "مالكا كبيرة". المدفعية بعيدة المدى وقادرة على ضرب أهداف على بعد عشرات الكيلومترات، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا".وقال قائد إحدى المدافع: "هذا سلاح رائع، أقوى مدفع ذاتي الحركة في العالم، "الدقة ممتازة".وأكد طاقم المدفعية أن القذيفة تسقط في فتحة الدبابة أو العربة المصفحة، كما تكتسح قذائف "مالكا" بثقة أي تحصينات قوية وأي دروع.
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252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

أقوى مدافع في العالم تدمر أهدافا أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو

09:43 GMT 07.04.2023
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تعمل المدفعية الروسية ذاتية الحركة "مالكا" يوميًا في منطقة العمليات الخاصة.
يتم تحديد الأهداف بمساعدة الطائرات المسيرة، والتي تسجل أيضًا نتيجة أضرار الضربة.
تغير المدفعية مواقعها باستمرار. منطقة مسؤولية "مالكا كبيرة". المدفعية بعيدة المدى وقادرة على ضرب أهداف على بعد عشرات الكيلومترات، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا".
وقال قائد إحدى المدافع: "هذا سلاح رائع، أقوى مدفع ذاتي الحركة في العالم، "الدقة ممتازة".
وأكد طاقم المدفعية أن القذيفة تسقط في فتحة الدبابة أو العربة المصفحة، كما تكتسح قذائف "مالكا" بثقة أي تحصينات قوية وأي دروع.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
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