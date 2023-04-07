https://sputnikarabic.ae/20230407/أقوى-مدافع-في-العالم-تدمر-أهدافا-أوكرانية-على-بعد-عشرات-الكيلومترات-فيديو-1075637128.html
أقوى مدافع في العالم تدمر أهدافا أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
أقوى مدافع في العالم تدمر أهدافا أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
تعمل المدفعية الروسية ذاتية الحركة "مالكا" يوميًا في منطقة العمليات الخاصة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T09:43+0000
2023-04-07T09:43+0000
2023-04-07T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يتم تحديد الأهداف بمساعدة الطائرات المسيرة، والتي تسجل أيضًا نتيجة أضرار الضربة.تغير المدفعية مواقعها باستمرار. منطقة مسؤولية "مالكا كبيرة". المدفعية بعيدة المدى وقادرة على ضرب أهداف على بعد عشرات الكيلومترات، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا".وقال قائد إحدى المدافع: "هذا سلاح رائع، أقوى مدفع ذاتي الحركة في العالم، "الدقة ممتازة".وأكد طاقم المدفعية أن القذيفة تسقط في فتحة الدبابة أو العربة المصفحة، كما تكتسح قذائف "مالكا" بثقة أي تحصينات قوية وأي دروع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أقوى مدافع في العالم تدمر أهدافا أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
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تعمل المدفعية الروسية ذاتية الحركة "مالكا" يوميًا في منطقة العمليات الخاصة.
يتم تحديد الأهداف بمساعدة الطائرات المسيرة، والتي تسجل أيضًا نتيجة أضرار الضربة.
تغير المدفعية
مواقعها باستمرار. منطقة مسؤولية "مالكا كبيرة". المدفعية بعيدة المدى وقادرة على ضرب أهداف على بعد عشرات الكيلومترات، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا".
وقال قائد إحدى المدافع: "هذا سلاح رائع، أقوى مدفع ذاتي الحركة في العالم، "الدقة ممتازة".
وأكد طاقم المدفعية أن القذيفة تسقط في فتحة الدبابة أو العربة المصفحة، كما تكتسح قذائف "مالكا" بثقة أي تحصينات قوية وأي دروع.