https://sputnikarabic.ae/20230407/إسرائيل-تعتقل-15-فلسطينيا-بتهمة-التلويح-بأعلام-فصائل-فلسطينية-في-المسجد-الأقصى-1075653764.html
إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بتهمة التلويح بأعلام فصائل فلسطينية في المسجد الأقصى
إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بتهمة التلويح بأعلام فصائل فلسطينية في المسجد الأقصى
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 15 فلسطينيا بتهمة التلويح بأعلام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل مسلحة أخرى، في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:34+0000
2023-04-07T14:34+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "اعتقلت الشرطة 15 شخصا للاشتباه في قيامهم بالتلويح بأعلام ولافتات المنظمات الإرهابية في ساحة الحرم القدسي وترديد هتافات تحريضية".وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، في ظل توتر الأوضاع بالقدس الشرقية وقطاع غزة.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوب لبنان، وأخرى بقطاع غزة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار قطاع غزة, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بتهمة التلويح بأعلام فصائل فلسطينية في المسجد الأقصى
14:34 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 14:35 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 15 فلسطينيا بتهمة التلويح بأعلام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل مسلحة أخرى، في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "اعتقلت الشرطة 15 شخصا للاشتباه في قيامهم بالتلويح بأعلام ولافتات المنظمات الإرهابية في ساحة الحرم القدسي وترديد هتافات تحريضية".
وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى
، في ظل توتر الأوضاع بالقدس الشرقية وقطاع غزة.
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل
، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوب لبنان، وأخرى بقطاع غزة.