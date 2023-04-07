https://sputnikarabic.ae/20230407/إصابة-إسرائيليين-اثنين-بجروح-خطيرة-في-إطلاق-نار-بتل-أبيب-1075661569.html
قتيل و6 جرحى في إطلاق نار بتل أبيب
قتيل و6 جرحى في إطلاق نار بتل أبيب
أصيب إسرائيليان اثنان، مساء الجمعة، بجروح وصفت بالخطيرة في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T19:01+0000
2023-04-07T19:01+0000
2023-04-07T19:09+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اصيب شخصان بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في شارع البروفيسور يحزكيل كويبمان في تل أبيب".وأضافت "بحسب التقارير الأولية، فقد تم تحييد الإرهابي".وتابعت: "يتم التحقق إن كان الحديث يدور عن هجوم في ساحتين، في شارع كوبيمان وحديقة تشارلز كلور".من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تويتر نقلا عن رئيس هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إيلي بن ىتسيل: "كان هناك إطلاق نار في منطقة تشارلز كلور في تل أبيب، وآخر في شارع كويبمان". وتابع: "هناك ما يقرب من 7 ضحايا، واحد منهم حالته ميؤوس منها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قتيل و6 جرحى في إطلاق نار بتل أبيب
19:01 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 19:09 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
أصيب إسرائيليان اثنان، مساء الجمعة، بجروح وصفت بالخطيرة في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اصيب شخصان بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في شارع البروفيسور يحزكيل كويبمان في تل أبيب".
وأضافت "بحسب التقارير الأولية، فقد تم تحييد الإرهابي".
وتابعت: "يتم التحقق إن كان الحديث يدور عن هجوم في ساحتين، في شارع كوبيمان وحديقة تشارلز كلور".
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تويتر نقلا عن رئيس هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إيلي بن ىتسيل: "كان هناك إطلاق نار في منطقة تشارلز كلور في تل أبيب، وآخر في شارع كويبمان".
وتابع: "هناك ما يقرب من 7 ضحايا، واحد منهم حالته ميؤوس منها".