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https://sputnikarabic.ae/20230407/إعلام-أوكرانيا-تستعد-لأكبر-تعبئة-للهجوم-المضاد-في-الربيع-1075662885.html
إعلام: أوكرانيا تستعد "لأكبر تعبئة" للهجوم المضاد في الربيع
إعلام: أوكرانيا تستعد "لأكبر تعبئة" للهجوم المضاد في الربيع
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "أوكرانيا تستعد لأكبر تعبئة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة للهجوم المضاد الربيعي". 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T20:20+0000
2023-04-07T20:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكرت ذلك قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلاً عن جورج باروس المحلل في معهد الدراسات الحربية: "ستتجاوز (التعبئة الحالية) تعبئة خريف 2022 بمرتين".وعلى النقيض من ذلك، ذكرت وكالة أنباء غربية اليوم الجمعة، أن إجراء عملية هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، أصبحت موضع شك على خلفية الخسارة السريعة للأفراد العسكريين ذوي الخبرة في القوات الأوكرانية.وأشارت القناة إلى أن "عدد الجنود الأوكرانيين المتمرسين آخذ في التناقص، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في جدوى العملية الهجومية، التي ينبغي أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230407/مسؤول-روسي-يتوقع-خسائر-فادحة-للقوات-الأوكرانية-في-سيناريو-الهجوم-المضاد-1075659333.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

إعلام: أوكرانيا تستعد "لأكبر تعبئة" للهجوم المضاد في الربيع

20:20 GMT 07.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "أوكرانيا تستعد لأكبر تعبئة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة للهجوم المضاد الربيعي".
وذكرت ذلك قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلاً عن جورج باروس المحلل في معهد الدراسات الحربية: "ستتجاوز (التعبئة الحالية) تعبئة خريف 2022 بمرتين".

وبحسب المحلل فإن الهجوم المتوقع يمكن أن يحدث خلال الشهرين المقبلين، وأشار باروس إلى أن كييف شكلت لواء منفصلا سيقود الهجوم المضاد القادم.

دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
مسؤول روسي يتوقع "خسائر فادحة" للقوات الأوكرانية في سيناريو الهجوم المضاد
17:58 GMT
وعلى النقيض من ذلك، ذكرت وكالة أنباء غربية اليوم الجمعة، أن إجراء عملية هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، أصبحت موضع شك على خلفية الخسارة السريعة للأفراد العسكريين ذوي الخبرة في القوات الأوكرانية.
وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أن أوكرانيا تأمل في شن هجوم في الربيع وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل إذا لم تظهر البلاد "طريقًا واضحًا للنصر".
وأشارت القناة إلى أن "عدد الجنود الأوكرانيين المتمرسين آخذ في التناقص، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في جدوى العملية الهجومية، التي ينبغي أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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