https://sputnikarabic.ae/20230407/إعلام-أوكرانيا-تستعد-لأكبر-تعبئة-للهجوم-المضاد-في-الربيع-1075662885.html
إعلام: أوكرانيا تستعد "لأكبر تعبئة" للهجوم المضاد في الربيع
إعلام: أوكرانيا تستعد "لأكبر تعبئة" للهجوم المضاد في الربيع
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "أوكرانيا تستعد لأكبر تعبئة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة للهجوم المضاد الربيعي". 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T20:20+0000
2023-04-07T20:20+0000
2023-04-07T20:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكرت ذلك قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلاً عن جورج باروس المحلل في معهد الدراسات الحربية: "ستتجاوز (التعبئة الحالية) تعبئة خريف 2022 بمرتين".وعلى النقيض من ذلك، ذكرت وكالة أنباء غربية اليوم الجمعة، أن إجراء عملية هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، أصبحت موضع شك على خلفية الخسارة السريعة للأفراد العسكريين ذوي الخبرة في القوات الأوكرانية.وأشارت القناة إلى أن "عدد الجنود الأوكرانيين المتمرسين آخذ في التناقص، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في جدوى العملية الهجومية، التي ينبغي أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230407/مسؤول-روسي-يتوقع-خسائر-فادحة-للقوات-الأوكرانية-في-سيناريو-الهجوم-المضاد-1075659333.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
إعلام: أوكرانيا تستعد "لأكبر تعبئة" للهجوم المضاد في الربيع
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "أوكرانيا تستعد لأكبر تعبئة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة للهجوم المضاد الربيعي".
وذكرت ذلك قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلاً عن جورج باروس المحلل في معهد الدراسات الحربية: "ستتجاوز (التعبئة الحالية) تعبئة خريف 2022 بمرتين".
وبحسب المحلل فإن الهجوم المتوقع يمكن أن يحدث خلال الشهرين المقبلين، وأشار باروس إلى أن كييف شكلت لواء منفصلا سيقود الهجوم المضاد القادم.
وعلى النقيض من ذلك، ذكرت وكالة أنباء غربية اليوم الجمعة، أن إجراء عملية هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، أصبحت موضع شك على خلفية الخسارة السريعة للأفراد العسكريين ذوي الخبرة في القوات الأوكرانية.
وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أن أوكرانيا تأمل في شن هجوم في الربيع وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل إذا لم تظهر البلاد "طريقًا واضحًا للنصر".
وأشارت القناة
إلى أن "عدد الجنود الأوكرانيين المتمرسين آخذ في التناقص، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في جدوى العملية الهجومية، التي ينبغي أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة".