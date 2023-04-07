https://sputnikarabic.ae/20230407/إعلام-مصر-تطرح-مزايدة-عالمية-للتنقيب-عن-الذهب-في-صحرائها-الشرقية-1075631496.html
إعلام: مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في صحرائها الشرقية
إعلام: مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في صحرائها الشرقية
قالت تقارير إعلامية إن مصر ستطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب في صحرائها الشرقية، والتي تعتبر الأولى خلال العام 2023. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T08:16+0000
2023-04-07T08:16+0000
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ووفق موقع الشرق، فسوف تقوم مصر اليوم الجمعة بطرح "أول مزايدة عالمية لها للتنقيب عن الذهب خلال 2023 في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية".وأوضح الموقع أن الحكومة المصرية ستفتح باب المزايدة ابتداء من 10 أبريل حتى 10 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن عقد التنقيب سيشمل 5 مناطق في صحراء مصر الشرقية، هي "فطيري والبرامية وعقود وأم عود وحماطة.وكانت 4 شركات أجنبية ومحلية، قد فازت بعقود للتنقيب عن الذهب في 8 مناطق بالصحراء الشرقية، وذلك خلال مزايدة أعلنت عنها الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي.طالع أيضا: ارتفاع إنتاج منجم السكري للذهب... كم بلغ نصيب مصر من أرباحه؟
https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-البترول-المصري-إنتاج-منجم-السكري-52-مليون-أوقية-ذهب-حتى-فبراير-1075030321.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
إعلام: مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في صحرائها الشرقية
08:16 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن مصر ستطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب في صحرائها الشرقية، والتي تعتبر الأولى خلال العام 2023.
ووفق موقع
الشرق، فسوف تقوم مصر اليوم الجمعة بطرح "أول مزايدة عالمية لها للتنقيب عن الذهب خلال 2023 في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية".
وأوضح الموقع
أن الحكومة المصرية ستفتح باب المزايدة ابتداء من 10 أبريل حتى 10 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن عقد التنقيب سيشمل 5 مناطق في صحراء مصر الشرقية، هي "فطيري والبرامية وعقود وأم عود وحماطة.
يشار إلى أن مصر تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، ولهذا تكثف جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى التنقيب عن الذهب على وجه الخصوص.
وكانت 4 شركات أجنبية ومحلية، قد فازت بعقود للتنقيب عن الذهب في 8 مناطق بالصحراء الشرقية، وذلك خلال مزايدة أعلنت عنها الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي.