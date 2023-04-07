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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/اعتقال-عميل-أوكراني-ومساعده-بتهمة-التجسس-في-خيرسون--1075632327.html
اعتقال عميل أوكراني ومساعده بتهمة التجسس في خيرسون
اعتقال عميل أوكراني ومساعده بتهمة التجسس في خيرسون
أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال عميل أوكراني ومساعده بتهمة التجسس على عدد من عناصر القوات المسلحة الروسية في مقاطعة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T08:22+0000
2023-04-07T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عميلا تابعا للخدمات الخاصة الأوكرانية، وشخصا آخر يتصرف بناء على تعليماته [مساعد له]، حيث قام بجمع معلومات حول مواقع وعدد وحدات القوات المسلحة الروسية في مقاطعة خيرسون".واستهدف الطيران الروسي، صباح اليوم الجمعة، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر العدو حوالي 50 شخصًا.وأضاف روليف: "كما دمر جنود مدفعية "دينيبر" اثنين من فرق المدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني في مناطق البلدات الساحلية في بيريغوفي ونيكولسكوي".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير / شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الطيران-الروسي-يستهدف-الحرس-البحري-الأوكراني-في-خيرسون-ويقضي-على-50-شخصا-1075627576.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

اعتقال عميل أوكراني ومساعده بتهمة التجسس في خيرسون

08:22 GMT 07.04.2023
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال عميل أوكراني ومساعده بتهمة التجسس على عدد من عناصر القوات المسلحة الروسية في مقاطعة خيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عميلا تابعا للخدمات الخاصة الأوكرانية، وشخصا آخر يتصرف بناء على تعليماته [مساعد له]، حيث قام بجمع معلومات حول مواقع وعدد وحدات القوات المسلحة الروسية في مقاطعة خيرسون".

ونوه المصدر إلى أنه "تم إرسال البيانات حول التحركات وأنواع المعدات العسكرية المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة مع الإشارة إلى الإحداثيات إلى موظفي خدمة الأمن في أوكرانيا، عبر برامج مراسلة بالإنترنت".

واستهدف الطيران الروسي، صباح اليوم الجمعة، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر العدو حوالي 50 شخصًا.
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يستهدف الحرس البحري الأوكراني في خيرسون ويقضي على 50 شخصا
03:05 GMT

وقال أندريه روليف، رئيس مركز الإعلام في التشكيل العسكري "دينيبر" ، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه خيرسون، ألحقت طائرات الجو الروسية ضررًا بموقع تمركز الوحدة البحرية الأوكرانية المؤقتة في منطقة فيليكنتسو. وبلغت الخسائر البشرية للعدو حوالي 50 شخصًا".

وأضاف روليف: "كما دمر جنود مدفعية "دينيبر" اثنين من فرق المدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني في مناطق البلدات الساحلية في بيريغوفي ونيكولسكوي".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 مارس, 14:29 GMT

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير / شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
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