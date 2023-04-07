اعتقال عميل أوكراني ومساعده بتهمة التجسس في خيرسون
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
© Sputnik . Russian Federal Security Service/
أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال عميل أوكراني ومساعده بتهمة التجسس على عدد من عناصر القوات المسلحة الروسية في مقاطعة خيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عميلا تابعا للخدمات الخاصة الأوكرانية، وشخصا آخر يتصرف بناء على تعليماته [مساعد له]، حيث قام بجمع معلومات حول مواقع وعدد وحدات القوات المسلحة الروسية في مقاطعة خيرسون".
ونوه المصدر إلى أنه "تم إرسال البيانات حول التحركات وأنواع المعدات العسكرية المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة مع الإشارة إلى الإحداثيات إلى موظفي خدمة الأمن في أوكرانيا، عبر برامج مراسلة بالإنترنت".
واستهدف الطيران الروسي، صباح اليوم الجمعة، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر العدو حوالي 50 شخصًا.
وقال أندريه روليف، رئيس مركز الإعلام في التشكيل العسكري "دينيبر" ، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه خيرسون، ألحقت طائرات الجو الروسية ضررًا بموقع تمركز الوحدة البحرية الأوكرانية المؤقتة في منطقة فيليكنتسو. وبلغت الخسائر البشرية للعدو حوالي 50 شخصًا".
وأضاف روليف: "كما دمر جنود مدفعية "دينيبر" اثنين من فرق المدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني في مناطق البلدات الساحلية في بيريغوفي ونيكولسكوي".
27 مارس, 14:29 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير / شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.