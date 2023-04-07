https://sputnikarabic.ae/20230407/الإمارات-تطرح-ورقة-نقدية-جديدة-من-فئة-الـ1000-درهم-بتقنيات-أمنية-عالية-1075636758.html

الإمارات تطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 درهم بتقنيات أمنية عالية

الإمارات تطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 درهم بتقنيات أمنية عالية

قالت تقارير إعلامية إن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيطرح في الـ10 من إبريل/ نيسان الجاري ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 درهم. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T09:35+0000

2023-04-07T09:35+0000

2023-04-07T09:35+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الأخبار

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg

ووفقا لـ "سي إن إن الاقتصادية" فإن الورقة الجديدة ذات تقنيات أمنية عالية، غير مسبوقة في الشرق الأوسط وأوروبا.وأوضحت أن هذه الورقة مصنوعة من مادة البوليمر، بتقنية "سبارك فلو دايمنشن" الأمنية، وتقنية الأمان "كاينجرام كولورز".يشار إلى أن المصرف المركزي الإماراتي كان قد اعتمد ورقة أخرى من فئة الـ1000 درهم، لكن الميزات الأمنية العالية الموجود في الورقة الجديدة ستجعلها أكثر أمانا.طالع أيضا: الإمارات تصدر أوراقا نقدية جديدة مصنوعة من البوليمر

https://sputnikarabic.ae/20211207/الإمارات-تطلق-ورقة-نقدية-جديدة-هي-الأولى-من-نوعها-في-البلاد-صور-1053653164.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن