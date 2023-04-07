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الإمارات تطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 درهم بتقنيات أمنية عالية
الإمارات تطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 درهم بتقنيات أمنية عالية
قالت تقارير إعلامية إن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيطرح في الـ10 من إبريل/ نيسان الجاري ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 درهم. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T09:35+0000
2023-04-07T09:35+0000
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ووفقا لـ "سي إن إن الاقتصادية" فإن الورقة الجديدة ذات تقنيات أمنية عالية، غير مسبوقة في الشرق الأوسط وأوروبا.وأوضحت أن هذه الورقة مصنوعة من مادة البوليمر، بتقنية "سبارك فلو دايمنشن" الأمنية، وتقنية الأمان "كاينجرام كولورز".يشار إلى أن المصرف المركزي الإماراتي كان قد اعتمد ورقة أخرى من فئة الـ1000 درهم، لكن الميزات الأمنية العالية الموجود في الورقة الجديدة ستجعلها أكثر أمانا.طالع أيضا: الإمارات تصدر أوراقا نقدية جديدة مصنوعة من البوليمر
https://sputnikarabic.ae/20211207/الإمارات-تطلق-ورقة-نقدية-جديدة-هي-الأولى-من-نوعها-في-البلاد-صور-1053653164.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الإمارات تطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 درهم بتقنيات أمنية عالية

09:35 GMT 07.04.2023
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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قالت تقارير إعلامية إن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيطرح في الـ10 من إبريل/ نيسان الجاري ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 درهم.
ووفقا لـ "سي إن إن الاقتصادية" فإن الورقة الجديدة ذات تقنيات أمنية عالية، غير مسبوقة في الشرق الأوسط وأوروبا.
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وأوضحت أن هذه الورقة مصنوعة من مادة البوليمر، بتقنية "سبارك فلو دايمنشن" الأمنية، وتقنية الأمان "كاينجرام كولورز".

وأشارت إلى أن الورقة النقدية الجديدة تضمنت رموزا صنعت بطريقة برايل، من أجل مساعدة المكفوفين على تمييزها ومعرفة قيمتها.

يشار إلى أن المصرف المركزي الإماراتي كان قد اعتمد ورقة أخرى من فئة الـ1000 درهم، لكن الميزات الأمنية العالية الموجود في الورقة الجديدة ستجعلها أكثر أمانا.
طالع أيضا: الإمارات تصدر أوراقا نقدية جديدة مصنوعة من البوليمر
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