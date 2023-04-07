عربي
إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة في إطلاق نار بتل أبيب
https://sputnikarabic.ae/20230407/البيت-الأبيض-خبرة-تواجدنا-في-أفغانستان-ساعدتنا-للتحضر-بشأن-أوكرانيا-1075658701.html
البيت الأبيض: خبرة تواجدنا في أفغانستان ساعدتنا للتحضر بشأن أوكرانيا
البيت الأبيض: خبرة تواجدنا في أفغانستان ساعدتنا للتحضر بشأن أوكرانيا
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الخميس، إن أمريكا كانت مستعدة ‏بشكل أفضل للتعامل مع القضايا في أوكرانيا، بعد تعلم دروس قيمة من... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T17:42+0000
2023-04-07T17:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_b5d91a408345167b21e8c5c88005a1c6.jpg
وأوضح في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض: "خبراتنا في أفغانستان جعلتنا نقرر إنشاء مجموعة صغيرة من الخبراء لتخطيط السيناريو الأسوأ في أوكرانيا، والتي تضمنت تمارين محاكاة، وقدرتنا على التحدث بقوة وبصراحة علنا عن المخاطر التي لاحظناها من ذلك الصراع الوشيك"، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.وجاءت تصريحات كيربي، في الوقت الذي أصدر فيه البيت الأبيض تقريرا سريا بشأن انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 من أفغانستان، والذي تسبب في انهيار الحكومة الأفغانية في وقت لاحق.وألقى التقرير باللوم إلى حد كبير على إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الفوضى التي تكشفت مع مغادرة القوات الأمريكية، وإجلاء الأمريكيين والأفغان من البلاد، وسيطرة "طالبان" على حكومة البلاد واستمرارها في السلطة.وبيّن الملخص أنه "عندما تولى ترامب منصبه في عام 2017، كان هناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان، واستمر في إصدار الأوامر بسحب القوات خلال عامه الأخيرة في منصبه، لينخفض العدد الإجمالي إلى حوالي 2500".لكن أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة ترامب "لم تقدم أي خطط لكيفية إجراء الانسحاب النهائي أو إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان، وتعهّد الرئيس بايدن بإنهاء الحرب في أفغانستان، إلا أنه عندما تولى منصبه واجه حقائق صعبة تركتها له إدارة ترامب".وردا على ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الرئيس، جو بايدن، هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021، وأن التقرير الجديد الذي أصدره البيت الأبيض يلوم إدارة ترامب على الانسحاب هو تضليل.وقال ترامب: "هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعا، جو بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها - يلومون 'ترامب' على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسؤول، ولا أحد آخر!".وشهد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حالة من الفوضى الشديدة في مطار كابول وخارجه، وقام الخبراء بمقارنة الصور بسقوط مدينة سايغون الفيتنامية.وأدى هذا الوضع إلى تقطع الأمل لآلاف الحلفاء الأفغان والأمريكيين الذين تركوا وراءهم، وتعرضوا لهجوم من "طالبان" أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا و170 مدنيًا أفغانيًا، ونفذت الولايات المتحدة ضربة انتقامية أسفرت عن قتل عائلة بريئة بالخطأ.وانتزعت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة ) السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. وفي 31 أغسطس 2021، أنهت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، مع نهاية وجودها العسكري هناك لمدة 20 عامًا.
https://sputnikarabic.ae/20230329/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يؤكد-ضرورة-إيلاء-اهتمام-للوضع-الصعب-في-أفغانستان-1075275957.html
https://sputnikarabic.ae/20230323/هيلاري-كلينتون-تطالب-بعودة-الفتيات-للدراسة-في-أفغانستان-وطالبان-ترد-ساخرة---1075066656.html
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_571a18e3da80084b44277348eea3a51a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البيت الأبيض: خبرة تواجدنا في أفغانستان ساعدتنا للتحضر بشأن أوكرانيا

17:42 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
جون كيربي
© AFP 2023 / Mandel Ngan
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الخميس، إن أمريكا كانت مستعدة ‏بشكل أفضل للتعامل مع القضايا في أوكرانيا، بعد تعلم دروس قيمة من مشاركتها في أفغانستان.‏
وأوضح في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض: "خبراتنا في أفغانستان جعلتنا نقرر إنشاء مجموعة صغيرة من الخبراء لتخطيط السيناريو الأسوأ في أوكرانيا، والتي تضمنت تمارين محاكاة، وقدرتنا على التحدث بقوة وبصراحة علنا عن المخاطر التي لاحظناها من ذلك الصراع الوشيك"، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.
وجاءت تصريحات كيربي، في الوقت الذي أصدر فيه البيت الأبيض تقريرا سريا بشأن انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 من أفغانستان، والذي تسبب في انهيار الحكومة الأفغانية في وقت لاحق.
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد ضرورة إيلاء اهتمام للوضع الصعب في أفغانستان
29 مارس, 10:06 GMT
وألقى التقرير باللوم إلى حد كبير على إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الفوضى التي تكشفت مع مغادرة القوات الأمريكية، وإجلاء الأمريكيين والأفغان من البلاد، وسيطرة "طالبان" على حكومة البلاد واستمرارها في السلطة.
وبيّن الملخص أنه "عندما تولى ترامب منصبه في عام 2017، كان هناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان، واستمر في إصدار الأوامر بسحب القوات خلال عامه الأخيرة في منصبه، لينخفض العدد الإجمالي إلى حوالي 2500".
لكن أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة ترامب "لم تقدم أي خطط لكيفية إجراء الانسحاب النهائي أو إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان، وتعهّد الرئيس بايدن بإنهاء الحرب في أفغانستان، إلا أنه عندما تولى منصبه واجه حقائق صعبة تركتها له إدارة ترامب".
وردا على ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الرئيس، جو بايدن، هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021، وأن التقرير الجديد الذي أصدره البيت الأبيض يلوم إدارة ترامب على الانسحاب هو تضليل.
وقال ترامب: "هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعا، جو بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها - يلومون 'ترامب' على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسؤول، ولا أحد آخر!".
هيلاري كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
هيلاري كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان وطالبان ترد ساخرة
23 مارس, 12:03 GMT
وشهد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حالة من الفوضى الشديدة في مطار كابول وخارجه، وقام الخبراء بمقارنة الصور بسقوط مدينة سايغون الفيتنامية.
وأدى هذا الوضع إلى تقطع الأمل لآلاف الحلفاء الأفغان والأمريكيين الذين تركوا وراءهم، وتعرضوا لهجوم من "طالبان" أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا و170 مدنيًا أفغانيًا، ونفذت الولايات المتحدة ضربة انتقامية أسفرت عن قتل عائلة بريئة بالخطأ.
وانتزعت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة ) السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. وفي 31 أغسطس 2021، أنهت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، مع نهاية وجودها العسكري هناك لمدة 20 عامًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала