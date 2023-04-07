https://sputnikarabic.ae/20230407/البيت-الأبيض-خبرة-تواجدنا-في-أفغانستان-ساعدتنا-للتحضر-بشأن-أوكرانيا-1075658701.html
البيت الأبيض: خبرة تواجدنا في أفغانستان ساعدتنا للتحضر بشأن أوكرانيا
البيت الأبيض: خبرة تواجدنا في أفغانستان ساعدتنا للتحضر بشأن أوكرانيا
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الخميس، إن أمريكا كانت مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع القضايا في أوكرانيا، بعد تعلم دروس قيمة من... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T17:42+0000
2023-04-07T17:42+0000
2023-04-07T17:42+0000
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وأوضح في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض: "خبراتنا في أفغانستان جعلتنا نقرر إنشاء مجموعة صغيرة من الخبراء لتخطيط السيناريو الأسوأ في أوكرانيا، والتي تضمنت تمارين محاكاة، وقدرتنا على التحدث بقوة وبصراحة علنا عن المخاطر التي لاحظناها من ذلك الصراع الوشيك"، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.وجاءت تصريحات كيربي، في الوقت الذي أصدر فيه البيت الأبيض تقريرا سريا بشأن انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 من أفغانستان، والذي تسبب في انهيار الحكومة الأفغانية في وقت لاحق.وألقى التقرير باللوم إلى حد كبير على إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الفوضى التي تكشفت مع مغادرة القوات الأمريكية، وإجلاء الأمريكيين والأفغان من البلاد، وسيطرة "طالبان" على حكومة البلاد واستمرارها في السلطة.وبيّن الملخص أنه "عندما تولى ترامب منصبه في عام 2017، كان هناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان، واستمر في إصدار الأوامر بسحب القوات خلال عامه الأخيرة في منصبه، لينخفض العدد الإجمالي إلى حوالي 2500".لكن أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة ترامب "لم تقدم أي خطط لكيفية إجراء الانسحاب النهائي أو إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان، وتعهّد الرئيس بايدن بإنهاء الحرب في أفغانستان، إلا أنه عندما تولى منصبه واجه حقائق صعبة تركتها له إدارة ترامب".وردا على ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الرئيس، جو بايدن، هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021، وأن التقرير الجديد الذي أصدره البيت الأبيض يلوم إدارة ترامب على الانسحاب هو تضليل.وقال ترامب: "هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعا، جو بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها - يلومون 'ترامب' على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسؤول، ولا أحد آخر!".وشهد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حالة من الفوضى الشديدة في مطار كابول وخارجه، وقام الخبراء بمقارنة الصور بسقوط مدينة سايغون الفيتنامية.وأدى هذا الوضع إلى تقطع الأمل لآلاف الحلفاء الأفغان والأمريكيين الذين تركوا وراءهم، وتعرضوا لهجوم من "طالبان" أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا و170 مدنيًا أفغانيًا، ونفذت الولايات المتحدة ضربة انتقامية أسفرت عن قتل عائلة بريئة بالخطأ.وانتزعت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة ) السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. وفي 31 أغسطس 2021، أنهت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، مع نهاية وجودها العسكري هناك لمدة 20 عامًا.
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أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البيت الأبيض: خبرة تواجدنا في أفغانستان ساعدتنا للتحضر بشأن أوكرانيا
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الخميس، إن أمريكا كانت مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع القضايا في أوكرانيا، بعد تعلم دروس قيمة من مشاركتها في أفغانستان.
وأوضح في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض: "خبراتنا في أفغانستان جعلتنا نقرر إنشاء مجموعة صغيرة من الخبراء لتخطيط السيناريو الأسوأ في أوكرانيا، والتي تضمنت تمارين محاكاة، وقدرتنا على التحدث بقوة وبصراحة علنا عن المخاطر التي لاحظناها من ذلك الصراع الوشيك"، وفقا لشبكة
"إن بي سي" الأمريكية.
وجاءت تصريحات كيربي، في الوقت الذي أصدر فيه البيت الأبيض تقريرا سري
ا بشأن انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 من أفغانستان، والذي تسبب في انهيار الحكومة الأفغانية في وقت لاحق.
وألقى التقرير باللوم إلى حد كبير على إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الفوضى التي تكشفت مع مغادرة القوات الأمريكية، وإجلاء الأمريكيين والأفغان من البلاد، وسيطرة "طالبان" على حكومة البلاد واستمرارها في السلطة.
وبيّن الملخص أنه "عندما تولى ترامب منصبه في عام 2017، كان هناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان، واستمر في إصدار الأوامر بسحب القوات خلال عامه الأخيرة في منصبه، لينخفض العدد الإجمالي إلى حوالي 2500".
لكن أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة ترامب "لم تقدم أي خطط لكيفية إجراء الانسحاب النهائي أو إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان، وتعهّد الرئيس بايدن بإنهاء الحرب في أفغانستان، إلا أنه عندما تولى منصبه واجه حقائق صعبة تركتها له إدارة ترامب".
وردا على ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الرئيس، جو بايدن، هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021، وأن التقرير الجديد الذي أصدره البيت الأبيض يلوم إدارة ترامب على الانسحاب هو تضليل.
وقال ترامب: "هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعا
، جو بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها - يلومون 'ترامب' على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسؤول، ولا أحد آخر!".
وشهد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حالة من الفوضى الشديدة
في مطار كابول وخارجه، وقام الخبراء بمقارنة الصور بسقوط مدينة سايغون الفيتنامية.
وأدى هذا الوضع إلى تقطع الأمل لآلاف الحلفاء الأفغان والأمريكيين الذين تركوا وراءهم، وتعرضوا لهجوم من "طالبان" أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا و170 مدنيًا أفغانيًا، ونفذت الولايات المتحدة ضربة انتقامية أسفرت عن قتل عائلة بريئة بالخطأ.
وانتزعت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة ) السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. وفي 31 أغسطس 2021، أنهت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، مع نهاية وجودها العسكري هناك لمدة 20 عامًا.