https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يحشد-قواته-البرية-النظامية-في-غزة-وعلى-حدود-لبنان-1075629681.html

الجيش الإسرائيلي يحشد قواته البرية النظامية في غزة وعلى حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يحشد قواته البرية النظامية في غزة وعلى حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعزيز قوات المشاة والمدفعية في الشمال والجنوب من البلاد. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T06:56+0000

2023-04-07T06:56+0000

2023-04-07T06:56+0000

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

لبنان

العالم العربي

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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلاله أنه يحشد ويعزز من قواته العسكرية في كل من المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد، وهو ما ذكرته وسائل إعلام عبرية أخرى من أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تعزيز قواته البرية النظامية في منطقة قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجنرال هارتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني والموقف الميداني في لبنان وقطاع غزة، وبناء عليه سيواصل الهجمات على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة ولبنان.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة". ونفذ الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من صباح يوم الجمعة، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية أمس الخميس من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من الجمعة، بدء تنفيذ وعيده بشن غارات على مواقع في قطاع غزة، لضرب أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية.وأعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، شن غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من توعد الحكومة الإسرائيلية بالرد على القصف الذي استهدف مستوطنات شمالي إسرائيل من لبنان. وقال أفيخاي أدرعي، في تغريدة إن “قوات جيش الدفاع تشن الآن غارات في قطاع غزة".وذكر مراسل "سبوتنيك"، أنه سمع دوي انفجارات في غزة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على القطاع، فيما أعلن أدرعي استهداف نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لحركة حماس الفلسطينية في غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن "حماس تتحمل مسؤولية ما حدث وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل".من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي في غاراته على قطاع غزة.وقالت بيان صادر عن كتائب القسام، اليوم الجمعة، إن "الدفاعات الجوية للقسام تتصدى للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة".وذكرت حركة حماس في بيان أنه "نحمل الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزّة وندعو قوى شعبنا وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال دفاعاً عن قدسنا وأقصانا".ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح. وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي--استهداف-3-مواقع-في-لبنان-و10-في-قطاع-غزة-1075628112.html

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https://sputnikarabic.ae/20230407/سلطة-المطارات-الإسرائيلية-قرار-بتحويل-الطيران-المدني-في-مطار-بن-غوريون-الدولي-إلى-مسارات-أخرى-1075628027.html

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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, لبنان, العالم العربي