https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعرض-أحد-مواقعه-لإطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-1075664135.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية بشمالي الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T21:43+0000

2023-04-07T21:43+0000

2023-04-07T21:43+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر عسكري إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، دون وقوع إصابات.وبحسب المصدر ذاته، أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان النار تجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم.وتابعت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.وتشهد المنطقة توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من مساء اليوم، قتل سائح إيطالي وأصيب ستة آخرون في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب.وبحسب الشرطة الإسرائيلية تم تحييد المنفذ وهو مواطن يحمل الهوية الإسرائيلية من سكان بلدة كفر قاسم العربية داخل الخط الأزرق.وعقب الهجوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط.وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحمّلت إسرائيل، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، جنوبي ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

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