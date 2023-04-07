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https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعرض-أحد-مواقعه-لإطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-1075664135.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية بشمالي الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T21:43+0000
2023-04-07T21:43+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر عسكري إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، دون وقوع إصابات.وبحسب المصدر ذاته، أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان النار تجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم.وتابعت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.وتشهد المنطقة توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من مساء اليوم، قتل سائح إيطالي وأصيب ستة آخرون في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب.وبحسب الشرطة الإسرائيلية تم تحييد المنفذ وهو مواطن يحمل الهوية الإسرائيلية من سكان بلدة كفر قاسم العربية داخل الخط الأزرق.وعقب الهجوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط.وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحمّلت إسرائيل، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، جنوبي ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230407/نتنياهو-يوجه-الشرطة-والجيش-الإسرائيليين-باستدعاء-قوات-الاحتياط-عقب-عملية-تل-أبيب-1075662590.html
https://sputnikarabic.ae/20230407/إصابة-إسرائيليين-اثنين-بجروح-خطيرة-في-إطلاق-نار-بتل-أبيب-1075661569.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

21:43 GMT 07.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية بشمالي الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر عسكري إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، دون وقوع إصابات.
وبحسب المصدر ذاته، أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان النار تجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم.
وتابعت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.
وتشهد المنطقة توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من مساء اليوم، قتل سائح إيطالي وأصيب ستة آخرون في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
نتنياهو يوجه الشرطة والجيش باستدعاء قوات الاحتياط عقب عملية تل أبيب
19:57 GMT
وبحسب الشرطة الإسرائيلية تم تحييد المنفذ وهو مواطن يحمل الهوية الإسرائيلية من سكان بلدة كفر قاسم العربية داخل الخط الأزرق.
وعقب الهجوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.
وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
مقتل سائح وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار في تل أبيب
19:01 GMT
وحمّلت إسرائيل، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، جنوبي ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
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