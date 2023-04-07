https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي--استهداف-3-مواقع-في-لبنان-و10-في-قطاع-غزة-1075628112.html

الجيش الإسرائيلي: استهداف 3 مواقع في لبنان و10 في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: استهداف 3 مواقع في لبنان و10 في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T04:43+0000

2023-04-07T04:43+0000

2023-04-07T05:03+0000

العالم

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القدس- سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن ": 44 صاروخا أطلق من غزة على بلدات ومستوطنات غلاف غزة خلال الليلة الماضية وصباح اليوم 14 منها سقط في مناطق غير مأهولة، وصاروخ على منزل في بلدة سديروت دون إصابات واعتراض البقية".وأضاف أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة".هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من صباح يوم الجمعة، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية أمس الخميس من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من الجمعة، بدء تنفيذ وعيده بشن غارات على مواقع في قطاع غزة، لضرب أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية.وأعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، شن غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من توعد الحكومة الإسرائيلية بالرد على القصف الذي استهدف مستوطنات شمالي إسرائيل من لبنان.وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في تغريدة إن “قوات جيش الدفاع تشن الآن غارات في قطاع غزة".وذكر مراسل سبوتنيك، أنه سمع دوي انفجارات في غزة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على القطاع.أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، استهداف نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لحركة حماس الفلسطينية في غزة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن "حماس تتحمل مسؤولية ما حدث وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل".من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي في غاراته على قطاع غزة.وقالت بيان صادر عن كتائب القسام، اليوم الجمعة، إن "الدفاعات الجوية للقسام تتصدى للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة".وذكرت حركة حماس في بيان أنه "نحمل الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزّة وندعو قوى شعبنا وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال دفاعاً عن قدسنا وأقصانا".وجاء تعليق رئيس الحكومة الإسرائيلية، على الأحداث سريعا، مؤكدا أن رد إسرائيل من الليلة وما بعدها سيكلف "الأعداء" ثمنا باهظا، في أعقاب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.وقال نتنياهو في نهاية اجتماع المجلس الوزاري المصغر، إن "رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا".

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