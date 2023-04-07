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https://sputnikarabic.ae/20230407/الخارجية-الصينية-بكين-على-اتصال-مع-كافة-الأطراف-المعنية-بالأزمة-الأوكرانية-1075631200.html
الخارجية الصينية: بكين على اتصال مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية
الخارجية الصينية: بكين على اتصال مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن بكين على اتصال مع كل جوانب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك أوكرانيا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T08:07+0000
2023-04-07T08:07+0000
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وقالت نينغ، تعليقًا على محادثة هاتفية محتملة بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، تحافظ الصين على تعاونها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا، حيث تقف الصين دائمًا إلى جانب السلام، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للإسهام في السلام".وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الخميس، عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بكين، أن الصين مستعدة مع فرنسا لدعوة المجتمع الدولي لاستئناف محادثات السلام بين طرفي الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.ونشرت الخارجية الصينية، في فبراير/ شباط الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندًا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الرئيس-الصيني-يدعو-المجتمع-الدولي-للانخراط-في-مفاوضات-سلام-حول-أوكرانيا-بشكل-عاجل-1075599772.html
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العالم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا

الخارجية الصينية: بكين على اتصال مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية

08:07 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن بكين على اتصال مع كل جوانب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك أوكرانيا.
وقالت نينغ، تعليقًا على محادثة هاتفية محتملة بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، تحافظ الصين على تعاونها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا، حيث تقف الصين دائمًا إلى جانب السلام، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للإسهام في السلام".

وفي وقت سابق، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الزعيم الصيني شي جين بينغ، أعلن في محادثة معها، عن استعداده للتحدث مع فلاديمير زيلينسكي عند توفر الظروف المناسبة.

انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات سلام حول أوكرانيا بشكل عاجل
أمس, 11:11 GMT
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الخميس، عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بكين، أن الصين مستعدة مع فرنسا لدعوة المجتمع الدولي لاستئناف محادثات السلام بين طرفي الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.
ونشرت الخارجية الصينية، في فبراير/ شباط الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندًا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
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