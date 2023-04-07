https://sputnikarabic.ae/20230407/الدفاع-الروسية-تكشف-أسماء-جديدة-لمشاركين-أمريكيين-وأوكرانيين-في-البرامج-البيولوجية-العسكرية--1075647798.html
الدفاع الروسية تكشف أسماء جديدة لمشاركين أمريكيين وأوكرانيين في البرامج البيولوجية العسكرية
الدفاع الروسية تكشف أسماء جديدة لمشاركين أمريكيين وأوكرانيين في البرامج البيولوجية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أسماء جديدة للمشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية من بين المواطنين الأمريكيين والأوكرانيين. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T13:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية: "اليوم نكمل قائمة الأشخاص المشاركين في البحوث البيولوجية للبنتاغون، ومن بينهم، إليوت غاكوبس بيرلمان، رئيس المنظمة غير الحكومية "للمعهد الدولي لفيروس نقص المناعة البشرية والسل في كييف"، الذي شارك بشكل مباشر في إنشاء قاعدة معملية لتنفيذ البحوث البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".ووفقًا له، فقد شارك البروفيسور، أندرو ستانلي بيكوس، كواحد من الاستشاريين الرائدين في مشروع "يو بي 2" (استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية والمراقبة عن بُعد والتشخيص المختبري للكشف عن التولاريميا والجمرة الخبيثة لدى البشر والحيوانات في أوكرانيا).وتواصل وزارة الدفاع الروسية تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في أوكرانيا.وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أسماء المشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية، بمن فيهم مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية، ومقاولو البنتاغون، ومؤسسات الدولة والشركات الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تستأنف-بناء-المعامل-البيولوجية-في-أوكرانيا-1075647051.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الروسية تكشف أسماء جديدة لمشاركين أمريكيين وأوكرانيين في البرامج البيولوجية العسكرية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أسماء جديدة للمشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية من بين المواطنين الأمريكيين والأوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية: "اليوم نكمل قائمة الأشخاص المشاركين في البحوث البيولوجية للبنتاغون، ومن بينهم، إليوت غاكوبس بيرلمان، رئيس المنظمة غير الحكومية "للمعهد الدولي لفيروس نقص المناعة البشرية والسل في كييف"، الذي شارك بشكل مباشر في إنشاء قاعدة معملية لتنفيذ البحوث البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".
كما ذكر كيريلوف، اسم غريج غلاس، البروفسور في معهد مسببات الأمراض الناشئة في جامعة ولاية فلوريدا، الذي درس انتشار مسببات "التولاريميا" في أوكرانيا، شارك في تنفيذ مشروع "يو بي 8" (انتشار فيروسات حمى القرم -الكونغو النزفية وفيروسات هانتا في أوكرانيا).
ووفقًا له، فقد شارك البروفيسور، أندرو ستانلي بيكوس، كواحد من الاستشاريين الرائدين في مشروع "يو بي 2" (استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية والمراقبة عن بُعد والتشخيص المختبري للكشف عن التولاريميا والجمرة الخبيثة لدى البشر والحيوانات في أوكرانيا).
وأضاف كيريلوف: "من بين منفذي المشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية مواطنون من أوكرانيا، ناتاليا رودينا، نائب المدير العام "لمركز المختبرات الإقليمي في كييف" التابع لوزارة الصحة الأوكرانية والموظفة السابقة في الشركة الأمريكية "بليك إند فيتش"، منذ عام 2020، تعمل مستشارة لقائد القوات الطبية للقوات المسلحة الأوكرانية لقضايا التشخيص المختبري".
وتواصل وزارة الدفاع الروسية تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أسماء المشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية، بمن فيهم مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية، ومقاولو البنتاغون، ومؤسسات الدولة والشركات الخاصة في أوكرانيا.