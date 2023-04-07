https://sputnikarabic.ae/20230407/السلطات-الروسية-تبحث-اقتراحات-حول-تسهيل-الحصول-على-الجنسية-الروسية-1075628517.html
السلطات الروسية تبحث اقتراحات حول تسهيل الحصول على الجنسية الروسية
السلطات الروسية تبحث اقتراحات حول تسهيل الحصول على الجنسية الروسية
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الحكومة ستبحث اقتراحات النواب حول تسهيل معاملة الحصول على الجنسية الروسية، بما فيه للعلماء. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T05:26+0000
2023-04-07T05:26+0000
2023-04-07T05:26+0000
ميخائيل ميشوستين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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موسكو – سبوتنيك. وقال ميشوستين: "فيما يخص الجنسية، القضايا المتعلقة بالمعاملات، سوف نبحث اقتراحكم بالطبع. وفيما يخص رد الحكومة سوف أصدر الإيعاز المناسب".وجاء ذلك رداً على اقتراح أحد النواب من حزب "الأشخاص الجدد" بالبحث في مسألة تسوية الروس الأثنيين والمواطنين الأوكرانيين في الحصول على الجنسية الروسية.كما ذكّر ميشوستين بمشروع القانون الذي يقترح بتسهيل معاملة الحصول على الجنسية الروسية للعلماء والذي لم يتلق رداً من الحكومة.وفي السياق، صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، الشهر الماضي، أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي تسلمته اللجنة، ويتضمن الحرمان من الجنسية الروسية المكتسبة في حالة الخيانة وتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل/نيسان 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.
https://sputnikarabic.ae/20230315/تعديلات-قانونية-تجيز-سحب-الجنسية-الروسية-المكتسبة-بسبب-تشويه-سمعة-العملية-العسكرية--1074748400.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ميخائيل ميشوستين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
ميخائيل ميشوستين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
السلطات الروسية تبحث اقتراحات حول تسهيل الحصول على الجنسية الروسية
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أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الحكومة ستبحث اقتراحات النواب حول تسهيل معاملة الحصول على الجنسية الروسية، بما فيه للعلماء.
موسكو – سبوتنيك
. وقال ميشوستين: "فيما يخص الجنسية، القضايا المتعلقة بالمعاملات، سوف نبحث اقتراحكم بالطبع. وفيما يخص رد الحكومة سوف أصدر الإيعاز المناسب".
وجاء ذلك رداً على اقتراح أحد النواب من حزب "الأشخاص الجدد" بالبحث في مسألة تسوية الروس الأثنيين والمواطنين الأوكرانيين في الحصول على الجنسية الروسية.
كما ذكّر ميشوستين بمشروع القانون الذي يقترح بتسهيل معاملة الحصول على الجنسية الروسية للعلماء والذي لم يتلق رداً من الحكومة.
وفي السياق، صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، الشهر الماضي، أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي تسلمته اللجنة، ويتضمن الحرمان من الجنسية الروسية المكتسبة في حالة الخيانة وتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.
ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل/نيسان 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.
ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية
، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.