https://sputnikarabic.ae/20230407/الصحة-العالمية-جميع-الفرضيات-مطروحة-بشأن-منشأ-كورونا-1075649135.html

الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ كورونا

الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إن جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ فيروس كورونا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T13:29+0000

2023-04-07T13:29+0000

2023-04-07T13:29+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الصين

فيروس كورونا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073387003_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_1bd4aafd86d2834eabfc1611ae118631.jpg

ونقلت صحيفة "الوطن" عن غيبريسوس أنه يجدد دعوته للصين لمشاركة معلوماتها حول منشأ جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تفشي الجائحة.جاءت تصريحات تيدروس ردا على سؤال حول منشأ كورونا، حيث شدد على أنه "دون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك، وأن طرح جميع الفرضيات هو موقف منظمة الصحة العالمية، ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن".وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد انخفض بنسبة 27%، بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 39%.وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت المنظمة إنه في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 26 مارس/آذار، أصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 25 ألفا.وأضافت الصحة العالمية أنه تم الكشف عن معظم الإصابات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378) والصين (255.961) واليابان (242.894).وفي الفترة نفسها، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).ووفقا للمنظمة، تم تسجيل 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6.887.000 حالة وفاة.

https://sputnikarabic.ae/20230401/مشؤول-إسرائيلي-الباحثون-كذبوا-بشأن-لقاح-كورونا-وأهدروا-الملايين-على-مشروع-فاشل-1075402565.html

https://sputnikarabic.ae/20230131/بايدن-ينهي-حالات-الطوارئ-المتعلقة-بكوفيد-19-ابتداء-من-11-مايو-1072897812.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الصين, فيروس كورونا, الأخبار