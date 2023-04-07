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الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ كورونا
الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ كورونا
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إن جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ فيروس كورونا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T13:29+0000
2023-04-07T13:29+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن غيبريسوس أنه يجدد دعوته للصين لمشاركة معلوماتها حول منشأ جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تفشي الجائحة.جاءت تصريحات تيدروس ردا على سؤال حول منشأ كورونا، حيث شدد على أنه "دون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك، وأن طرح جميع الفرضيات هو موقف منظمة الصحة العالمية، ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن".وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد انخفض بنسبة 27%، بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 39%.وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت المنظمة إنه في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 26 مارس/آذار، أصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 25 ألفا.وأضافت الصحة العالمية أنه تم الكشف عن معظم الإصابات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378) والصين (255.961) واليابان (242.894).وفي الفترة نفسها، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).ووفقا للمنظمة، تم تسجيل 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6.887.000 حالة وفاة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, فيروس كورونا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, فيروس كورونا, الأخبار

الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ كورونا

13:29 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إن جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن غيبريسوس أنه يجدد دعوته للصين لمشاركة معلوماتها حول منشأ جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تفشي الجائحة.
جاءت تصريحات تيدروس ردا على سؤال حول منشأ كورونا، حيث شدد على أنه "دون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك، وأن طرح جميع الفرضيات هو موقف منظمة الصحة العالمية، ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن".
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وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد انخفض بنسبة 27%، بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 39%.
وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت المنظمة إنه في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 26 مارس/آذار، أصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 25 ألفا.
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وأضافت الصحة العالمية أنه تم الكشف عن معظم الإصابات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378) والصين (255.961) واليابان (242.894).

وفي الفترة نفسها، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).

ووفقا للمنظمة، تم تسجيل 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6.887.000 حالة وفاة.
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