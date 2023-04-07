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الصين تفرض عقوبات على منظمات أمريكية بسبب تايوان
الصين تفرض عقوبات على منظمات أمريكية بسبب تايوان
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن السلطات الصينية فرضت عقوبات على كيانين أمريكيين يوم الجمعة، وهما معهد هدسون ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية، بتهمة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T04:16+0000
2023-04-07T04:58+0000
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بكين - سبوتنيك. ووفقًا لبيان الوزارة، فإن هاتين الكيانين قدمتا "منصة وسهولة" للرئيسة التايوانية تساي إنغ وين "للقيام بأنشطة انفصالية" على أراضي الولايات المتحدة، وبالتالي "انتهكتا بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات المشتركة الثلاث بين الصين والولايات المتحدة". وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات ألحقت ضررًا كبيرًا بسيادة ووحدة الأراضي الصينية.ووفقًا للبيان، فإنه اعتبارًا من يوم الجمعة، يُمنع بدقة الجامعات والمؤسسات والهيئات والأفراد الصينيين من توقيع الاتفاقيات وتبادل الزيارات والتعاون والقيام بأنشطة أخرى مع هاتين الكيانين.ويُمنع أربعة من قادة الكيانين من دخول الصين ومن الحصول على تأشيرات صينية. ويُمنع الهيئات والأفراد الصينيين من القيام بأنشطة مع الأشخاص المُعاقب عليهم، وسيتم تجميد أصولهم في الصين.واليوم الجمعة، فرضت الصين أيضًا عقوبات على مؤسسة بروسبكت الدراساتية التايوانية ومجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيوي، وهي منظمة إقليمية تايوانية للأحزاب السياسية الديمقراطية الليبرالية في آسيا، حسبما جاء في البيان.وبحسب بكين، فإن هذه الكيانات "بأمر من الحزب الديمقراطي التقدمي" وبحجة الديمقراطية والحرية، تعزز "استقلال تايوان" وتنتهك مبدأ الصين الواحدة من خلال أفعالها.ويُحظر على مسؤولي المنظمات دخول البر الرئيسي للصين، وكذلك المناطق الإدارية الخاصة في الصين في هونغ كونغ وماكاو. كما تمنع المنظمات والأفراد الصينيون من التعامل مع هذه المنظمات.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تفرض عقوبات على منظمات أمريكية بسبب تايوان

04:16 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 04:58 GMT 07.04.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINأعلام الصين وأمريكا
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن السلطات الصينية فرضت عقوبات على كيانين أمريكيين يوم الجمعة، وهما معهد هدسون ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية، بتهمة انتهاك مبدأ الصين الواحدة فيما يتعلق بتايوان.
بكين - سبوتنيك. ووفقًا لبيان الوزارة، فإن هاتين الكيانين قدمتا "منصة وسهولة" للرئيسة التايوانية تساي إنغ وين "للقيام بأنشطة انفصالية" على أراضي الولايات المتحدة، وبالتالي "انتهكتا بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات المشتركة الثلاث بين الصين والولايات المتحدة".
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وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات ألحقت ضررًا كبيرًا بسيادة ووحدة الأراضي الصينية.
ووفقًا للبيان، فإنه اعتبارًا من يوم الجمعة، يُمنع بدقة الجامعات والمؤسسات والهيئات والأفراد الصينيين من توقيع الاتفاقيات وتبادل الزيارات والتعاون والقيام بأنشطة أخرى مع هاتين الكيانين.
ويُمنع أربعة من قادة الكيانين من دخول الصين ومن الحصول على تأشيرات صينية. ويُمنع الهيئات والأفراد الصينيين من القيام بأنشطة مع الأشخاص المُعاقب عليهم، وسيتم تجميد أصولهم في الصين.
واليوم الجمعة، فرضت الصين أيضًا عقوبات على مؤسسة بروسبكت الدراساتية التايوانية ومجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيوي، وهي منظمة إقليمية تايوانية للأحزاب السياسية الديمقراطية الليبرالية في آسيا، حسبما جاء في البيان.
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وبحسب بكين، فإن هذه الكيانات "بأمر من الحزب الديمقراطي التقدمي" وبحجة الديمقراطية والحرية، تعزز "استقلال تايوان" وتنتهك مبدأ الصين الواحدة من خلال أفعالها.
ويُحظر على مسؤولي المنظمات دخول البر الرئيسي للصين، وكذلك المناطق الإدارية الخاصة في الصين في هونغ كونغ وماكاو. كما تمنع المنظمات والأفراد الصينيون من التعامل مع هذه المنظمات.
يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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