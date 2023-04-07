https://sputnikarabic.ae/20230407/الصين-تنتقد-محاولة-الغرب-فرض-إملاءات-عليها-بشأن-أوكرانيا-1075651333.html
الصين تنتقد محاولة الغرب فرض إملاءات عليها بشأن أوكرانيا
الصين تنتقد محاولة الغرب فرض إملاءات عليها بشأن أوكرانيا
انتقد السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانهوي، محاولات الغرب لفرض إملاءات على بلاده، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T13:40+0000
2023-04-07T13:40+0000
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وقال السفير الصيني لوسائل إعلام روسية إن "الغرب ليس في وضع يسمح له بإعطاء تعليمات للصين".وأوضح أنه منذ بداية الأزمة، أخذت الصين المبادرة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ولم تزود أيا من الأطراف بالأسلحة.وأضاف الدبلوماسي الصيني أن موقف روسيا من تايوان يشير إلى أن الكرملين لا يخشى الدول الكبرى التي "تلجأ إلى استخدام سياسة القوة".وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد صرح أمس الخميس خلال محادثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه لا يوجد "علاج سحري" لحل الأزمة الأوكرانية.وشدد على ضرورة قيام الأطراف بتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة وبدء محادثات السلام وبناء الثقة المتبادلة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/ما-هي-فرص-المبادرة-الصينية-لحل-الأزمة-الأوكرانية؟-1074996991.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تنتقد محاولة الغرب فرض إملاءات عليها بشأن أوكرانيا
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انتقد السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانهوي، محاولات الغرب لفرض إملاءات على بلاده، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
وقال
السفير الصيني لوسائل إعلام روسية إن "الغرب ليس في وضع يسمح له بإعطاء تعليمات للصين".
وأوضح أنه منذ بداية الأزمة، أخذت الصين المبادرة
من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ولم تزود أيا من الأطراف بالأسلحة.
وأضاف الدبلوماسي الصيني أن موقف روسيا من تايوان
يشير إلى أن الكرملين لا يخشى الدول الكبرى التي "تلجأ إلى استخدام سياسة القوة".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد صرح أمس الخميس خلال محادثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه لا يوجد "علاج سحري" لحل الأزمة الأوكرانية
.
وشدد على ضرورة قيام الأطراف بتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة وبدء محادثات السلام وبناء الثقة المتبادلة.