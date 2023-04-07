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الصين وفرنسا تدعمان جهود استعادة السلام في أوكرانيا
الصين وفرنسا تدعمان جهود استعادة السلام في أوكرانيا
أكدت كل من الصين وفرنسا، اليوم الجمعة، دعم جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:32+0000
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين يوم الأربعاء في زيارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذ أصبح الوضع في أوكرانيا أحد الموضوعات الرئيسية للمفاوضات بين السياسيين.أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق نستبعد إجراء مفاوضات "مينسك-3" مع روسيا.وصرح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن موسكو مستعدة للنظر في مقترحات كييف لتسوية الأوضاع، وتأخذ في الاعتبار مقترحات الجانب الروسي والوضع علي الأرض، لكن النظام الأوكراني غير مهتم بذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230407/زيلينسكي-يبحث-تسريب-المعلومات-حول-خطط-أوكرانيا-العسكرية-1075652636.html
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الصين, العالم, أخبار فرنسا
الصين, العالم, أخبار فرنسا

الصين وفرنسا تدعمان جهود استعادة السلام في أوكرانيا

14:32 GMT 07.04.2023
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Andy Wong
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أكدت كل من الصين وفرنسا، اليوم الجمعة، دعم جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الصينة "شينخوا" أن "الجانبين يدعمان كل الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين يوم الأربعاء في زيارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذ أصبح الوضع في أوكرانيا أحد الموضوعات الرئيسية للمفاوضات بين السياسيين.
أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق نستبعد إجراء مفاوضات "مينسك-3" مع روسيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، "إن مثل هذه الكلمات تؤكد تماما موقف كييف من عدم الرغبة في التفاوض، يدعو الغرب روسيا باستمرار للتفاوض، وهو ما تستعد له موسكو، لكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمفاوضات".

وصرح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن موسكو مستعدة للنظر في مقترحات كييف لتسوية الأوضاع، وتأخذ في الاعتبار مقترحات الجانب الروسي والوضع علي الأرض، لكن النظام الأوكراني غير مهتم بذلك.
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