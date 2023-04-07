القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا جسيمة
11:52 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 07.04.2023)
© ajoud Jaradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
© ajoud Jaradat
حصري
لحقت أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات الفلسطينيين وبمستشفى الدرة للأطفال، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع مختلفة في قطاع غزة، وطال القصف الإسرائيلي مواقع وأراضٍ زراعية فارغة في مناطق مختلفة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.
واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بإلحاق أضرار جسيمة في مبنى مستشفى الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة، مشيرةً إلى أن القصف تسبب بحالة من الإرباك والخوف بين الكادر الطبي والمرضى من الأطفال ومرافقيهم.
© ajoud Jaradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
© ajoud Jaradat
واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "القصف يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهداف العسكري".
© ajoud Jaradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
© ajoud Jaradat
وشرقي مدينة غزة، طال القصف الإسرائيلي مناطق محاذية لبيوت الفلسطينيين، ما أدى إلى دمار في منازل المواطنين الذي هرعوا إلى الخروج منها.
© ajoud Jaradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
© ajoud Jaradat
وقال مجدي أبو نعمة، أحد المتضررين من القصف الإسرائيلي، لـ"سبوتنيك": "فجأة شعرنا بـ6 انفجارات جانب المنزل، كانت قوية جدًا، ثم انهالت علينا قطع من سطح المنزل وجوانبه وكذلك من زجاج النوافذ، فسارعت أنا وزوجتي وأولادي إلى الخروج من المنزل، لكن الدمار غطى باب المنزل ومنعنا من الخروج، ثم بدأت بالصراخ كي يسمعني الجيران الذين جلبوا الإسعاف ومن يساعدنا على الخروج من المنزل الآيل للسقوط".
ويضيف أبو نعمة: "الإصابات الجسدية كانت طفيفة، لكن الأثر النفسي كبير خاصة على الأطفال، لقد كانت ليلة صعبة للغاية، دمر المنزل من الداخل، حتى ألعاب أطفالي دمرت، ولم يبقى لنا مأوى، والاحتلال يعلم أن هذه المنطقة يسكنها مدنيين فقط، لكنه قام بقصفها، فهو لا يفرق بين أحد، وكل الغزيين هم أهداف عنده".
© ajoud Jaradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
© ajoud Jaradat
وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع "إف16"،أرضًا زراعية جنوب مدينة رفح قرب الحدود الفلسطينية المصرية، بثلاثة صواريخ على الأقل، أوقعت أضرارًا مادية في ممتلكات المواطنين القريبة من المكان.
© ajoud Jaradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
© ajoud Jaradat
واستهدفت الطائرات موقعًا شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة بأكثر من 12 صاروخًا، إضافةً إلى استهداف موقع جنوب غربي المدينة بـ4 صواريخ، ما أدى إلى تدميرهما واشتعال النيران فيهما وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة، وفي دير البلح وسط القطاع، قصف الطيران الإسرائيلي 8 صواريخ، ما ألحق أضرارًا في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف، إضافة إلى بث حالة من الخوف بين الأطفال.
© ajoud Jaradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
© ajoud Jaradat