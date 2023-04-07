https://sputnikarabic.ae/20230407/القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يخلف-أضرارا-جسيمة-1075643535.html

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا جسيمة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا جسيمة

لحقت أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات الفلسطينيين وبمستشفى الدرة للأطفال، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع مختلفة في قطاع غزة، وطال القصف الإسرائيلي مواقع... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

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واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بإلحاق أضرار جسيمة في مبنى مستشفى الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة، مشيرةً إلى أن القصف تسبب بحالة من الإرباك والخوف بين الكادر الطبي والمرضى من الأطفال ومرافقيهم.واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "القصف يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهداف العسكري".وشرقي مدينة غزة، طال القصف الإسرائيلي مناطق محاذية لبيوت الفلسطينيين، ما أدى إلى دمار في منازل المواطنين الذي هرعوا إلى الخروج منها.وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع "إف16"،أرضًا زراعية جنوب مدينة رفح قرب الحدود الفلسطينية المصرية، بثلاثة صواريخ على الأقل، أوقعت أضرارًا مادية في ممتلكات المواطنين القريبة من المكان. واستهدفت الطائرات موقعًا شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة بأكثر من 12 صاروخًا، إضافةً إلى استهداف موقع جنوب غربي المدينة بـ4 صواريخ، ما أدى إلى تدميرهما واشتعال النيران فيهما وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة، وفي دير البلح وسط القطاع، قصف الطيران الإسرائيلي 8 صواريخ، ما ألحق أضرارًا في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف، إضافة إلى بث حالة من الخوف بين الأطفال.

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