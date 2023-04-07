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القوات الروسية تستهدف مقر قيادة الدفاع الإقليمي الأوكراني في خيرسون
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الروسية-تستهدف-مقر-قيادة-الدفاع-الإقليمي-الأوكراني-في-خيرسون-1075641828.html
القوات الروسية تستهدف مقر قيادة الدفاع الإقليمي الأوكراني في خيرسون
القوات الروسية تستهدف مقر قيادة الدفاع الإقليمي الأوكراني في خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت مقر قيادة ومراقبة تابع للدفاع الإقليمي الأوكراني في مقاطعة خيرسون، ودمرت مستودعي ذخيرة في جمهوريتي لوغانسك... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T11:33+0000
2023-04-07T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما أكدت الوزارة، أن العمليات التي نفذتها وحدات التجمع "الجنوبي" الروسية ونيران المدفعية أسفرت عن مقتل 260 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث دبابات وعربة قتال مشاة، وثلاث عربات قتال مدرعة، وثماني مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "مستا-بي" و"دي-20" على محور دونيتسك بضربات نفذتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي.وجاء في تقرير الدفاع أيضا: "على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أسفرت الضربات الجوية، ونيران المدفعية من قوات تجمع "الشرق"، عن تحقيق إصابات مباشرة بالقوات الأوكرانية في مناطق بلدتي أوغليدار و نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو على هذين المحورين خلال اليوم الماضي، نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي -20" .وأصافت أن العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، ألحقت خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا، بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا؛ وتدمير مركبتين قتاليتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كوبيانسك".وأشارت الوزارة إلى أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتان قتاليتان مدرعتان ، وشاحنة بيك آب واحدة، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كراسني ليمان".وتابعت أنه "تم القضاء على 14 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير سيارتين ومدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومنصة مدفعية من طراز "أكاتسيا"، على محور خيرسون؛ خلال اليوم الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-140-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك--1075616656.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف مقر قيادة الدفاع الإقليمي الأوكراني في خيرسون

11:33 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 07.04.2023)
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راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت مقر قيادة ومراقبة تابع للدفاع الإقليمي الأوكراني في مقاطعة خيرسون، ودمرت مستودعي ذخيرة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
كما أكدت الوزارة، أن العمليات التي نفذتها وحدات التجمع "الجنوبي" الروسية ونيران المدفعية أسفرت عن مقتل 260 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث دبابات وعربة قتال مشاة، وثلاث عربات قتال مدرعة، وثماني مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "مستا-بي" و"دي-20" على محور دونيتسك بضربات نفذتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي.

وجاء في تقرير الدفاع أيضا: "على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أسفرت الضربات الجوية، ونيران المدفعية من قوات تجمع "الشرق"، عن تحقيق إصابات مباشرة بالقوات الأوكرانية في مناطق بلدتي أوغليدار و نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو على هذين المحورين خلال اليوم الماضي، نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي -20" .
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أمس, 16:51 GMT
وأصافت أن العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، ألحقت خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا، بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا؛ وتدمير مركبتين قتاليتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كوبيانسك".
وأشارت الوزارة إلى أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتان قتاليتان مدرعتان ، وشاحنة بيك آب واحدة، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كراسني ليمان".
وتابعت أنه "تم القضاء على 14 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير سيارتين ومدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومنصة مدفعية من طراز "أكاتسيا"، على محور خيرسون؛ خلال اليوم الماضي".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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