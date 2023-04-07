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لافروف: الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم ينفذ إطلاقا
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الروسية-تقصف-احتياطيات-القوات-المسلحة-لأوكرانيا-في-كراماتورسك-وسلافيانسك-1075633159.html
القوات الروسية تقصف احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلافيانسك
القوات الروسية تقصف احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلافيانسك
في ليلة 7 أبريل/نيسان، هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت عسكرية في كراماتورسك وسلافيانسك. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T08:50+0000
2023-04-07T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أصبحت هذه المدن قواعد إعادة شحن لتركيز احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا، حسب موقع "فوينيو أوبوزريني".يصل أفراد وذخيرة ومعدات الجيش الأوكراني إلى هنا ثم يتم إرسالهم كتعزيزات إلى أرتيوموفسك وأفدييفكا وقطاعات أخرى من الجبهة.يتم تجميع جزء من القوات والوسائل للمشاركة في الهجوم المضاد المعلن عنه في الربيع للقوات المسلحة لأوكرانيا.لا تقلل الهجمات على الاحتياطيات القدرات القتالية للوحدات الأوكرانية فحسب، بل لها أيضًا تأثير محبط كبير، مما يقوض معنويات الوحدات.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بوشيلين-القوات-الروسية-تقترب-من-محطة-السكة-الحديدية-في-أرتيوموفسك-1075466449.html
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القوات الروسية تقصف احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلافيانسك

08:50 GMT 07.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik
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في ليلة 7 أبريل/نيسان، هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت عسكرية في كراماتورسك وسلافيانسك.
أصبحت هذه المدن قواعد إعادة شحن لتركيز احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا، حسب موقع "فوينيو أوبوزريني".
يصل أفراد وذخيرة ومعدات الجيش الأوكراني إلى هنا ثم يتم إرسالهم كتعزيزات إلى أرتيوموفسك وأفدييفكا وقطاعات أخرى من الجبهة.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقترب من محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك
3 أبريل, 10:03 GMT
يتم تجميع جزء من القوات والوسائل للمشاركة في الهجوم المضاد المعلن عنه في الربيع للقوات المسلحة لأوكرانيا.
لا تقلل الهجمات على الاحتياطيات القدرات القتالية للوحدات الأوكرانية فحسب، بل لها أيضًا تأثير محبط كبير، مما يقوض معنويات الوحدات.
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