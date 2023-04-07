https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الروسية-تقصف-احتياطيات-القوات-المسلحة-لأوكرانيا-في-كراماتورسك-وسلافيانسك-1075633159.html
القوات الروسية تقصف احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلافيانسك
القوات الروسية تقصف احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلافيانسك
في ليلة 7 أبريل/نيسان، هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت عسكرية في كراماتورسك وسلافيانسك. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T08:50+0000
2023-04-07T08:50+0000
2023-04-07T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أصبحت هذه المدن قواعد إعادة شحن لتركيز احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا، حسب موقع "فوينيو أوبوزريني".يصل أفراد وذخيرة ومعدات الجيش الأوكراني إلى هنا ثم يتم إرسالهم كتعزيزات إلى أرتيوموفسك وأفدييفكا وقطاعات أخرى من الجبهة.يتم تجميع جزء من القوات والوسائل للمشاركة في الهجوم المضاد المعلن عنه في الربيع للقوات المسلحة لأوكرانيا.لا تقلل الهجمات على الاحتياطيات القدرات القتالية للوحدات الأوكرانية فحسب، بل لها أيضًا تأثير محبط كبير، مما يقوض معنويات الوحدات.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بوشيلين-القوات-الروسية-تقترب-من-محطة-السكة-الحديدية-في-أرتيوموفسك-1075466449.html
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روسيا
القوات الروسية تقصف احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلافيانسك
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في ليلة 7 أبريل/نيسان، هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت عسكرية في كراماتورسك وسلافيانسك.
أصبحت هذه المدن قواعد إعادة شحن لتركيز احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا، حسب موقع
"فوينيو أوبوزريني".
يصل أفراد وذخيرة ومعدات الجيش الأوكراني إلى هنا ثم يتم إرسالهم كتعزيزات إلى أرتيوموفسك وأفدييفكا وقطاعات أخرى من الجبهة.
يتم تجميع جزء من القوات والوسائل للمشاركة في الهجوم المضاد المعلن عنه في الربيع للقوات المسلحة لأوكرانيا.
لا تقلل الهجمات على الاحتياطيات القدرات القتالية للوحدات الأوكرانية فحسب، بل لها أيضًا تأثير محبط كبير، مما يقوض معنويات الوحدات.