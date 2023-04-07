عربي
https://sputnikarabic.ae/20230407/الكرملين-روسيا-ليس-لديها-شك-في-مشاركة-أمريكا-والناتو-بالصراع-في-أوكرانيا-1075652910.html
الكرملين: روسيا ليس لديها شك في مشاركة أمريكا والناتو بالصراع في أوكرانيا
الكرملين: روسيا ليس لديها شك في مشاركة أمريكا والناتو بالصراع في أوكرانيا
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكووف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ليس لديها شك في أن أمريكا وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:04+0000
2023-04-07T14:04+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن"، في رده على سؤال حول تسريب وثائق سرية عن أوكرانيا في الشبكة الاجتماعية: "ليس لدينا أدنى شك بشأن التورط المباشر أو غير المباشر لأمريكا وحلف شمال الأطلسي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف: "درجة تورطهم في الصراع في أوكرانيا تتزايد تدريجيا".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا.وأشارت إلى أن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230407/-البنتاغون-يحقق-بتسرب-وثائق-سرية-حول-الصراع-في-أوكرانيا--1075632541.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: روسيا ليس لديها شك في مشاركة أمريكا والناتو بالصراع في أوكرانيا

14:04 GMT 07.04.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبرTelegram
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكووف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ليس لديها شك في أن أمريكا وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن"، في رده على سؤال حول تسريب وثائق سرية عن أوكرانيا في الشبكة الاجتماعية: "ليس لدينا أدنى شك بشأن التورط المباشر أو غير المباشر لأمريكا وحلف شمال الأطلسي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف: "درجة تورطهم في الصراع في أوكرانيا تتزايد تدريجيا".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "نحن نتابع هذه العملية، بالطبع، هذا يعقد القصة بأكملها، لكن هذا لن يؤثر على نتيجة العملية الخاصة".

البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
البنتاغون يحقق بتسرب وثائق سرية حول الصراع في أوكرانيا
08:44 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا.
وأشارت إلى أن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала