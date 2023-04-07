https://sputnikarabic.ae/20230407/الكرملين-روسيا-ليس-لديها-شك-في-مشاركة-أمريكا-والناتو-بالصراع-في-أوكرانيا-1075652910.html
الكرملين: روسيا ليس لديها شك في مشاركة أمريكا والناتو بالصراع في أوكرانيا
الكرملين: روسيا ليس لديها شك في مشاركة أمريكا والناتو بالصراع في أوكرانيا
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكووف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ليس لديها شك في أن أمريكا وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:04+0000
2023-04-07T14:04+0000
2023-04-07T14:04+0000
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وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن"، في رده على سؤال حول تسريب وثائق سرية عن أوكرانيا في الشبكة الاجتماعية: "ليس لدينا أدنى شك بشأن التورط المباشر أو غير المباشر لأمريكا وحلف شمال الأطلسي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف: "درجة تورطهم في الصراع في أوكرانيا تتزايد تدريجيا".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا.وأشارت إلى أن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230407/-البنتاغون-يحقق-بتسرب-وثائق-سرية-حول-الصراع-في-أوكرانيا--1075632541.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: روسيا ليس لديها شك في مشاركة أمريكا والناتو بالصراع في أوكرانيا
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صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكووف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ليس لديها شك في أن أمريكا وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن"، في رده على سؤال حول تسريب وثائق سرية عن أوكرانيا في الشبكة الاجتماعية: "ليس لدينا أدنى شك بشأن التورط المباشر أو غير المباشر لأمريكا وحلف شمال الأطلسي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف: "درجة تورطهم في الصراع في أوكرانيا تتزايد تدريجيا".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "نحن نتابع هذه العملية، بالطبع، هذا يعقد القصة بأكملها، لكن هذا لن يؤثر على نتيجة العملية الخاصة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا.
وأشارت إلى أن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.