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https://sputnikarabic.ae/20230407/اليويفا-يعلن-تشكيل-مجلس-كرة-القدم-تشارك-فيه-أسماء-بارزة-مثل-زيدان-ولويس-فيغو-1075663029.html
‏"اليويفا" يعلن تشكيل "مجلس كرة القدم"... تشارك فيه أسماء بارزة مثل زيدان ولويس فيغو
‏"اليويفا" يعلن تشكيل "مجلس كرة القدم"... تشارك فيه أسماء بارزة مثل زيدان ولويس فيغو
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الجمعة، إنشاء ما يسمى "مجلس كرة القدم"، الذي يضم 20 ‏شخصية، وسيكون مسؤولا عن صياغة مقترحات لتطوير اللعبة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T20:26+0000
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وحتى الآن، تم تأكيد 20 عضوا في المجلس الجديد، بما في ذلك الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، وباولو مالديني، وجاريث ساوثجيت، والبرتغالي، جوزيه مورينيو، وريو فرديناند، والفرنسي زين الدين زيدان، وفقا لموقع "جول".وسينظر "مجلس كرة القدم" من "اليويفا" في القضايا المتعلقة بتقنية الفيديو المساعد في المباريات (الفار)، والمسابقات، ورفاهية اللاعبين، والتكتيكات، وتطوير الشباب، بالإضافة إلى لجنة نسائية في طور الإعداد.كما سيضم "يويفا مجلس كرة القدم"، في عضويته، أسماء كبيرة أخرى في عالم كرة القدم، مثل الهولندي رونالد كومان، والدنماركي مايكل لاودروب، والحارس التشيكي السابق بيتر تشيك، والألمانيين يورغن كلينسمان ورودي فولر، وفيليب لام، والبرتغالي لويس فيغو، والإيطاليين باولو مالديني وفابيو كابيلو.وتمت المصادقة على "يويفا مجلس كرة القدم"، من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة لشبونة البرتغالية، على أن يتم عقد أول اجتماع للمجلس في 24 نيسان/ أبريل الجاري في مدينة نيون السويسرية، على هامش نهائي مسابقة دوري الشباب.
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‏"اليويفا" يعلن تشكيل "مجلس كرة القدم"... تشارك فيه أسماء بارزة مثل زيدان ولويس فيغو

20:26 GMT 07.04.2023
© AP Photo / Miguel Morenattiالنجم الفرنسي، زين الدين زيدان
النجم الفرنسي، زين الدين زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
النجم الفرنسي، زين الدين زيدان
© AP Photo / Miguel Morenatti
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الجمعة، إنشاء ما يسمى "مجلس كرة القدم"، الذي يضم 20 ‏شخصية، وسيكون مسؤولا عن صياغة مقترحات لتطوير اللعبة الأكثر شعبية ورواجا في العالم.‏
وحتى الآن، تم تأكيد 20 عضوا في المجلس الجديد، بما في ذلك الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، وباولو مالديني، وجاريث ساوثجيت، والبرتغالي، جوزيه مورينيو، وريو فرديناند، والفرنسي زين الدين زيدان، وفقا لموقع "جول".
وسينظر "مجلس كرة القدم" من "اليويفا" في القضايا المتعلقة بتقنية الفيديو المساعد في المباريات (الفار)، والمسابقات، ورفاهية اللاعبين، والتكتيكات، وتطوير الشباب، بالإضافة إلى لجنة نسائية في طور الإعداد.
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كما سيضم "يويفا مجلس كرة القدم"، في عضويته، أسماء كبيرة أخرى في عالم كرة القدم، مثل الهولندي رونالد كومان، والدنماركي مايكل لاودروب، والحارس التشيكي السابق بيتر تشيك، والألمانيين يورغن كلينسمان ورودي فولر، وفيليب لام، والبرتغالي لويس فيغو، والإيطاليين باولو مالديني وفابيو كابيلو.
وتمت المصادقة على "يويفا مجلس كرة القدم"، من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة لشبونة البرتغالية، على أن يتم عقد أول اجتماع للمجلس في 24 نيسان/ أبريل الجاري في مدينة نيون السويسرية، على هامش نهائي مسابقة دوري الشباب.
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