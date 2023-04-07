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الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه
https://sputnikarabic.ae/20230407/انفجارات-عنيفة-في-مدينة-صور-بجنوب-لبنان-1075626161.html
انفجارات عنيفة في مدينة صور بجنوب لبنان
انفجارات عنيفة في مدينة صور بجنوب لبنان
سُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات، فجر اليوم الجمعة، في منطقة صور بجنوب لبنان، بعد ساعات من إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T01:25+0000
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جاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه ينفذ ضربات "في لبنان"، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد عيان يدعى ابو أحمد وهو أحد سكان مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور أنه "سمع دوي انفجارات"، وأن "قذيفتين على الأقل سقطتا قرب" المخيم.وقال مراسل الوكالة في المنطقة إن صاروخا سقط على منزل مزارع بالقرب من المخيم وألحق أضرارا مادية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات
https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-شن-هجمات-على-مواقع-في-جنوب-لبنان-1075626046.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية

انفجارات عنيفة في مدينة صور بجنوب لبنان

01:25 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 02:14 GMT 07.04.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSانفجارات متتالية تهز مدينة غزة والطائرات الإسرائيلية الحربية تدمر مبنى غرب جامعة الأزهر
انفجارات متتالية تهز مدينة غزة والطائرات الإسرائيلية الحربية تدمر مبنى غرب جامعة الأزهر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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سُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات، فجر اليوم الجمعة، في منطقة صور بجنوب لبنان، بعد ساعات من إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل.
جاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه ينفذ ضربات "في لبنان"، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد عيان يدعى ابو أحمد وهو أحد سكان مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور أنه "سمع دوي انفجارات"، وأن "قذيفتين على الأقل سقطتا قرب" المخيم.
وقال مراسل الوكالة في المنطقة إن صاروخا سقط على منزل مزارع بالقرب من المخيم وألحق أضرارا مادية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف غزة 18 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء توجيه ضربات في الأراضي اللبنانية
01:13 GMT
وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات
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