https://sputnikarabic.ae/20230407/انفجارات-عنيفة-في-مدينة-صور-بجنوب-لبنان-1075626161.html

انفجارات عنيفة في مدينة صور بجنوب لبنان

انفجارات عنيفة في مدينة صور بجنوب لبنان

سُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات، فجر اليوم الجمعة، في منطقة صور بجنوب لبنان، بعد ساعات من إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه ينفذ ضربات "في لبنان"، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد عيان يدعى ابو أحمد وهو أحد سكان مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور أنه "سمع دوي انفجارات"، وأن "قذيفتين على الأقل سقطتا قرب" المخيم.وقال مراسل الوكالة في المنطقة إن صاروخا سقط على منزل مزارع بالقرب من المخيم وألحق أضرارا مادية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات

https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-شن-هجمات-على-مواقع-في-جنوب-لبنان-1075626046.html

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