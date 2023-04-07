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https://sputnikarabic.ae/20230407/برلماني-روسي-يكشف-سيلان-لعاب-أمريكا-من-تجارة-السلاح-في-أوكرانيا-1075655405.html
برلماني روسي يكشف "سيلان لعاب" أمريكا من تجارة السلاح في أوكرانيا
برلماني روسي يكشف "سيلان لعاب" أمريكا من تجارة السلاح في أوكرانيا
كشف دميتري بيليك، النائب في مجلس الدوما الروسي عن سيفاستوبول، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمريكية "تفرك يديها" تحسبا لهجوم أوكراني مضاد، لأن هذا يمثل تدفقًا... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T15:13+0000
2023-04-07T15:13+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف بيليك لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "ليس لدي أدنى شك في أن أشخاصًا مثل بلينكين يفركون أيديهم تحسباً لهجوم مضاد أوكراني".ووفقا لبيليك، لا يهم الأمريكيين عدد الأوكرانيين الذين سيقتلون وإلى أي مدى سيتمكنون من التعمق في خط دفاع القوات الروسية.وختم: "تجارة الدم هي الطريقة التي تكسب بها الولايات المتحدة على مدى المائة عام الماضية، وبلينكين تأكيد واضح على ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230407/الكرملين-روسيا-ليس-لديها-شك-في-مشاركة-أمريكا-والناتو-بالصراع-في-أوكرانيا-1075652910.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

برلماني روسي يكشف "سيلان لعاب" أمريكا من تجارة السلاح في أوكرانيا

15:13 GMT 07.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشف دميتري بيليك، النائب في مجلس الدوما الروسي عن سيفاستوبول، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمريكية "تفرك يديها" تحسبا لهجوم أوكراني مضاد، لأن هذا يمثل تدفقًا إضافيًا للأموال للشركات العسكرية الأمريكية التي تضغط من أجل مصالحها.
وأضاف بيليك لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "ليس لدي أدنى شك في أن أشخاصًا مثل بلينكين يفركون أيديهم تحسباً لهجوم مضاد أوكراني".

في الواقع، ما هو مهم بالنسبة لهم ليس انتصارًا عسكريًا بقدر ما هو تدفق إضافي للأموال لمصنعي الأسلحة الأمريكيين، وهي المصالح التي يروجون لها دون خجل.

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14:04 GMT
ووفقا لبيليك، لا يهم الأمريكيين عدد الأوكرانيين الذين سيقتلون وإلى أي مدى سيتمكنون من التعمق في خط دفاع القوات الروسية.
حتى إذا لم ينجح أي شيء، فسيكون هناك طلب على الأسلحة والجنود وستكون أوكرانيا بحاجة إلى دفعات جديدة، مما يعني أن جيوب بلينكن سوف تتخم أكثر من الأرباح.
وختم: "تجارة الدم هي الطريقة التي تكسب بها الولايات المتحدة على مدى المائة عام الماضية، وبلينكين تأكيد واضح على ذلك".
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