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بلينكن: القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة
بلينكن: القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع موقع Ouest-France الفرنسي، أنه من المحتمل أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T09:52+0000
2023-04-07T09:52+0000
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وعلى حد قوله، فإن الدول الغربية التي تدعم كييف وضعت هدفين يتعلقان بالتدخل في الأزمة الأوكرانية.وقال بلينكن: "أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. والهدف الثاني هو مساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط ​​والبعيد".وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم دعم كييف في رغبتها في القتال من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس بالقوة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن مسؤولية مثل هذا القرار تقع على عاتق أوكرانيا.أجاب بلينكن: "هذا قرار أوكرانيا. هذه ديمقراطية، الرئيس زيلينسكي يحقق إرادة الشعب الأوكراني. في الواقع، هذا قرار الأوكرانيين. جنبًا إلى جنب مع العديد من البلدان الأخرى، ندعم أوكرانيا في جهودها".وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالحرس الهجومي، والتي يبلغ مجموع أفرادها 40 ألف رجل. وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة وايبوركزا، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تجف الطرقات وتصبح سالكة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بلينكن: القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة

09:52 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKIوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKI
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع موقع Ouest-France الفرنسي، أنه من المحتمل أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة.
وعلى حد قوله، فإن الدول الغربية التي تدعم كييف وضعت هدفين يتعلقان بالتدخل في الأزمة الأوكرانية.
وقال بلينكن: "أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. والهدف الثاني هو مساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط ​​والبعيد".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم دعم كييف في رغبتها في القتال من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس بالقوة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن مسؤولية مثل هذا القرار تقع على عاتق أوكرانيا.
أجاب بلينكن: "هذا قرار أوكرانيا. هذه ديمقراطية، الرئيس زيلينسكي يحقق إرادة الشعب الأوكراني. في الواقع، هذا قرار الأوكرانيين. جنبًا إلى جنب مع العديد من البلدان الأخرى، ندعم أوكرانيا في جهودها".
وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالحرس الهجومي، والتي يبلغ مجموع أفرادها 40 ألف رجل. وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة وايبوركزا، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تجف الطرقات وتصبح سالكة.
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