https://sputnikarabic.ae/20230407/بلينكن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تشن-هجوما-مضادا-في-الأسابيع-المقبلة-1075638134.html

بلينكن: القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة

بلينكن: القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع موقع Ouest-France الفرنسي، أنه من المحتمل أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T09:52+0000

2023-04-07T09:52+0000

2023-04-07T09:52+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وعلى حد قوله، فإن الدول الغربية التي تدعم كييف وضعت هدفين يتعلقان بالتدخل في الأزمة الأوكرانية.وقال بلينكن: "أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. والهدف الثاني هو مساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط ​​والبعيد".وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم دعم كييف في رغبتها في القتال من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس بالقوة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن مسؤولية مثل هذا القرار تقع على عاتق أوكرانيا.أجاب بلينكن: "هذا قرار أوكرانيا. هذه ديمقراطية، الرئيس زيلينسكي يحقق إرادة الشعب الأوكراني. في الواقع، هذا قرار الأوكرانيين. جنبًا إلى جنب مع العديد من البلدان الأخرى، ندعم أوكرانيا في جهودها".وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالحرس الهجومي، والتي يبلغ مجموع أفرادها 40 ألف رجل. وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة وايبوركزا، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تجف الطرقات وتصبح سالكة.

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