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https://sputnikarabic.ae/20230407/تأخر-طائرة-روسية-بعد-منعها-من-المرور-عبر-المجال-الجوي-العراقي-1075653541.html
تأخر طائرة روسية بعد منعها من المرور عبر المجال الجوي العراقي
تأخر طائرة روسية بعد منعها من المرور عبر المجال الجوي العراقي
قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن طائرة مدنية روسية مُنعت من المرور في المجال الجوي العراقي ما تسبب في تأخر موعد... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:24+0000
2023-04-07T14:24+0000
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سبوتنيك. وأوضح المتحدث أن الطائرة الروسية كانت قادمة من يكاترينبورغ ومتجهة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، وبسبب منعها من الوصول إلى المجال الجوي العراقي اضطرت لتغيير اتجاهها، ما أدى إلى تأخر هبوطها في مصر أربع ساعات عن الموعد المحدد.وأضاف المتحدث أن الطائرة من طراز "بوينغ 737" وكانت تحمل رقم الرحلة "FV5569" ولديها جميع تصاريح الطيران، لكن لم يتم قبولها في الأجواء العراقية دون تفسير، فقامت الطائرة بعدة جولات في سماء إيران وتم إرسالها إلى مطار سوتشي.وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أنه تمت الموافقة مرة أخرى على تصاريح الطيران ليلا، حيث تم تجهيز الطائرة على الفور وغادرت باتجاه مطار الوجهة الساعة 11:43 مساء، (20:43 بتوقيت غرينتش).
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روسيا, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
روسيا, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

تأخر طائرة روسية بعد منعها من المرور عبر المجال الجوي العراقي

14:24 GMT 07.04.2023
© Sputnik . Monzer Saidبعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . Monzer Said
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قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن طائرة مدنية روسية مُنعت من المرور في المجال الجوي العراقي ما تسبب في تأخر موعد وصولها لأربع ساعات.
سبوتنيك. وأوضح المتحدث أن الطائرة الروسية كانت قادمة من يكاترينبورغ ومتجهة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، وبسبب منعها من الوصول إلى المجال الجوي العراقي اضطرت لتغيير اتجاهها، ما أدى إلى تأخر هبوطها في مصر أربع ساعات عن الموعد المحدد.
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وأضاف المتحدث أن الطائرة من طراز "بوينغ 737" وكانت تحمل رقم الرحلة "FV5569" ولديها جميع تصاريح الطيران، لكن لم يتم قبولها في الأجواء العراقية دون تفسير، فقامت الطائرة بعدة جولات في سماء إيران وتم إرسالها إلى مطار سوتشي.
وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أنه تمت الموافقة مرة أخرى على تصاريح الطيران ليلا، حيث تم تجهيز الطائرة على الفور وغادرت باتجاه مطار الوجهة الساعة 11:43 مساء، (20:43 بتوقيت غرينتش).
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