https://sputnikarabic.ae/20230407/تشاووش-أوغلو-بحثنا-الوضع-في-أوكرانيا-مع-لافروف-1075639413.html

تشاووش أوغلو: بحثنا الوضع في أوكرانيا مع لافروف

تشاووش أوغلو: بحثنا الوضع في أوكرانيا مع لافروف

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أنه ناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي: "أجرينا محادثات ثنائية، ثم التقت الوفود، بالطبع كان موضوع أوكرانيا أحد الموضوعات التي نوقشت في اجتماعاتنا، كما ناقشنا عددًا من المشكلات الإقليمية".وناقش الوزيران تنفيذ صفقة الحبوب، وضرورة إزالة العوائق أمام توريد الأسمدة من روسيا.وأضاف: "نحن متضامنون مع ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون توريد الأسمدة الروسية".كما ناقش الوزيران الوضع في سوريا. وقال أوغلو:وتابع: "تأمل أنقرة أن تستمر عملية التسوية السورية بنفس الشكل الشفاف والمفتوح الذي كانت عليه من قبل".وبيّن أوغلو أن القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي وآفاق تطورها، تم تقييمها خلال المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأكد أوغلو أن أنقرة ترى أنه من الضروري إجراء تحقيق شفاف في الهجمات على "التيار الشمالي"، ويجب أن يقوم به خبراء مستقلون.وأضاف: "هذا هجوم خطير أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة، من الضروري التحقيق في من هاجم ولماذا، ويجب أن يتم التحقيق من قبل خبراء مستقلين، والتحقيق المفتوح والشفاف ضروري، هذا هو موقف تركيا".

https://sputnikarabic.ae/20230407/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-التركي-في-أنقرة-1075635355.html

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لافروف ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو يعقدان مؤتمرا صحفيا في أنقرة يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا حول نتائج المحادثات الثنائية في أنقرة اليوم الجمعة 7 نيسان/أبريل 2023-04-07T10:43+0000 true PT64M06S

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