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https://sputnikarabic.ae/20230407/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075628773.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T05:41+0000
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العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:41 GMT 07.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:42 GMT 07.04.2023
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
القوات الخاصة الروسية تدمر مدفع هاوتزر مموه... فيديو
05:32 GMT
05:41 GMT 07.04.2023
الطيران الروسي يستهدف الحرس البحري الأوكراني في خيرسون ويقضي على 50 شخصا
استهدف الطيران الروسي، صباح اليوم الجمعة، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر العدو حوالي 50 شخصًا.
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