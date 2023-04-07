https://sputnikarabic.ae/20230407/تقارير-تكشف-مضمون-اجتماع-أمني-لحكومة-نتنياهو-حول-ضرب-أهداف-لـحزب-الله-بعد-الصواريخ-اللبنانية-1075657364.html

تقارير تكشف مضمون اجتماع أمني لحكومة نتنياهو حول ضرب أهداف لـ"حزب الله" بعد الصواريخ اللبنانية

تقارير تكشف مضمون اجتماع أمني لحكومة نتنياهو حول ضرب أهداف لـ"حزب الله" بعد الصواريخ اللبنانية

كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، عن مضمون اجتماع مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى، الذي عقدته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، بعد... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T17:02+0000

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2023-04-07T17:02+0000

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وفي الاجتماع، قدم الجيش الإسرائيلي والموساد تقييمات مختلفة حول ما سيكون رد "حزب الله" اللبناني، في حال توجيه ضربات جوية إسرائيلية في لبنان، ردا على الصواريخ التي ضربت إسرائيل، أمس الخميس، بحسب ما أفاد به مسؤول دفاعي إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي.وقال رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، في الاجتماع إن "حزب الله" سيرد على الأرجح على أي غارة جوية إسرائيلية، وبالتالي يجب على إسرائيل أن تضرب المنظمة، بالإضافة إلى حركة "حماس" وأهداف لبنانية".لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرزي هاليفي، قال إن المصلحة الإسرائيلية هي إبقاء "حزب الله" خارج المعادلة، وللقيام بذلك يجب أن يظل رد إسرائيل مركّزا على "حماس"، حسبما قال المسؤول.وأضاف المسؤول أن موقف هاليفي ساد في نهاية المطاف، باعتباره التوصية التي سيتم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء الأمني.وذكر موقع "أكسيوس" أنه بعد إطلاق الصاروخ الأولي من لبنان، أمس الخميس، نقل "حزب الله" رسائل إلى إسرائيل عبر عدة وسطاء دوليين، مفادها بأنه لم يكن جزءا من الهجوم ولم يكن على علم به مسبقا، وفقا للمسؤول الدفاعي الإسرائيلي.وقال المسؤول الدفاعي إن تقييمات المخابرات العسكرية الإسرائيلية، تميل إلى قبول ادعاء "حزب الله" على أنه واقعي.وأشار مسؤول دفاعي لـ"أكسيوس" إلى أن قادة الأمن أبلغوا وزراء حكومة نتنياهو في الاجتماع، أن "الرد الأوسع على "حزب الله" قد يؤدي على الأرجح إلى إطلاقه صواريخ دقيقة باتجاه المدن الإسرائيلية، مما قد يتصاعد إلى حرب".وأضاف الموقع أن "جميع الوزراء صوّتوا لصالح توصية الجيش الإسرائيلي بتركيز الرد على حركة "حماس"، بحسب مسؤولين دفاعيين اثنين.وكان الجيش الإسرائيلي حمّل، أمس الخميس، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية؛ مشيرًا إلى بحث إمكانية تورط إيران في الحادث.وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

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