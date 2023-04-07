https://sputnikarabic.ae/20230407/توقعات-بزيارة-مكارثي-لتايوان-في-ظل-عقوبات-صينية-على-منظمات-أمريكية-1075644574.html
توقعات بزيارة مكارثي لتايوان في ظل عقوبات صينية على منظمات أمريكية
توقعات بزيارة مكارثي لتايوان في ظل عقوبات صينية على منظمات أمريكية
فرضت وزارة الخارجية الصينية عقوبات جديدة، اليوم الجمعة، على مكتبة "رونالد ريغان" الرئاسية الأمريكية، التي التقت فيها رئيسة تايوان تساي إنج وين، مع رئيس مجلس... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T12:13+0000
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2023-04-07T12:13+0000
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وقالت قناة "الشرق" إن العقوبات الأمريكية تأتي في ظل توقعات تايوانية بزيارة مكارثي لتايوان (الصين)، حيث أعلنت المتحدثة باسم البرلمان التايواني، يو سي كون، لدى استقبالها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، مايكل ماكول، في تايبيه، أنها "دعت مكارثي لزيارة تايوان قبل أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب"، مشيرةً إلى ثقتها بأنه رجل يفي بوعده، فالأمر "مجرد وقت".في السياق ذاته، فرضت بكين عقوبات على المبعوثة التايوانية في الولايات المتحدة، هسياو بي خيم، لتأييدها استقلال تايوان، كما منعت مدراء مركز "ذا بروسبيكت فاونديشن" و"مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين" من دخول البر الرئيسي، وهونغ كونغ، وماكاو، أو القيام بأي أعمال عبر مضيق تايوان.وفي وقت سابق، أرسلت الصين سفنًا حربية إضافية، ومروحية ومقاتلة بالقرب من تايوان، اليوم الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ردًا على زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين، لواشنطن.وحسب "فرانس 24"، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن ثلاث سفن حربية صينية جابت المياه المحيطة بالجزيرة، وأضافت أن طائرة مقاتلة ومروحية مضادة للغواصات عبرتا منطقة الدفاع الجوي في تايوان، وذلك بعدما رصدت تايوان، أمس الخميس، ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الصين-تتوعد-برد-حازم-على-خلفية-اجتماع-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-ورئيسة-تايوان-1075580472.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
توقعات بزيارة مكارثي لتايوان في ظل عقوبات صينية على منظمات أمريكية
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فرضت وزارة الخارجية الصينية عقوبات جديدة، اليوم الجمعة، على مكتبة "رونالد ريغان" الرئاسية الأمريكية، التي التقت فيها رئيسة تايوان تساي إنج وين، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، يوم الأربعاء الماضي، كما فرضت عقوبات على "معهد هدسون" في واشنطن، لتوفيرهما منصة لـ"الأنشطة الانفصالية" التايوانية.
وقالت قناة
"الشرق" إن العقوبات الأمريكية تأتي في ظل توقعات تايوانية بزيارة مكارثي لتايوان (الصين)، حيث أعلنت المتحدثة باسم البرلمان التايواني، يو سي كون، لدى استقبالها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، مايكل ماكول، في تايبيه، أنها "دعت مكارثي لزيارة تايوان قبل أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب"، مشيرةً إلى ثقتها بأنه رجل يفي بوعده، فالأمر "مجرد وقت".
في السياق ذاته، فرضت بكين عقوبات على المبعوثة التايوانية في الولايات المتحدة، هسياو بي خيم، لتأييدها استقلال تايوان، كما منعت مدراء مركز "ذا بروسبيكت فاونديشن" و"مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين" من دخول البر الرئيسي، وهونغ كونغ، وماكاو، أو القيام بأي أعمال عبر مضيق تايوان.
وفي وقت سابق، أرسلت الصين سفنًا حربية
إضافية، ومروحية ومقاتلة بالقرب من تايوان، اليوم الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ردًا على زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين، لواشنطن.
وحسب "فرانس 24"، قالت
وزارة الدفاع التايوانية إن ثلاث سفن حربية صينية جابت المياه المحيطة بالجزيرة، وأضافت أن طائرة مقاتلة ومروحية مضادة للغواصات عبرتا منطقة الدفاع الجوي في تايوان، وذلك بعدما رصدت تايوان، أمس الخميس، ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات.
وتخضع تايوان
(الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.