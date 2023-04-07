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https://sputnikarabic.ae/20230407/رئيسة-اللجنة-المشرفة-على-النفط-والغاز-في-تكساس-تنتقد-سياسات-بايدن-الخاصة-بالطاقة-وتصفها-بـالكارثية-1075629939.html
رئيسة اللجنة المشرفة على النفط والغاز في تكساس تنتقد سياسات بايدن الخاصة بالطاقة وتصفها بـ"الكارثية"
رئيسة اللجنة المشرفة على النفط والغاز في تكساس تنتقد سياسات بايدن الخاصة بالطاقة وتصفها بـ"الكارثية"
انتقدت رئيسة لجنة تكساس للسكك الحديدية، كريستي كرادك، والتي تشرف على قطاع النفط والغاز في الولاية، السياسات الخاصة بالرئيس جو بايدن والمتعلقة بالطاقة، واصفة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T07:07+0000
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واشنطن- سبوتينك. وفي حوار لوكالة "سبوتنيك"، شددت كريستي على ضرورة أن يوقف بايدن سياسات الطاقة "الكارثية"، والسماح للشركات الأمريكية بالإنتاج.وقالت: كريستي التي تتولى رئاسة مجلس إدارة المؤتمر الإقليمي للبحوث: "يحتاج بايدن إلى التنحي عن سياساته الكارثية للطاقة التي تعيق الإنتاج المحلي، وبدلاً من ذلك يسمح للمشغلين الأمريكيين، وخاصة في تكساس، بإنتاج الطاقة التي تمد الأمة والعالم بالطاقة".يشار إلى أن طموحات بايدن في مجال الطاقة النظيفة كانت قد أدت إلى تثبيط الاستثمار الجديد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بينما استخدم الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار الغاز في البلاد ، لكنه أدى إلى انخفاض الإمدادات إلى مستويات قياسية.طالع أيضا: بايدن يفكر في زيادة الضرائب على شركات النفط
https://sputnikarabic.ae/20221105/وكالة-تكشف-عن-تصاعد-العداء-بين-بايدن-وزعماء-النفط-في-أمريكا----1069857585.html
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رئيسة اللجنة المشرفة على النفط والغاز في تكساس تنتقد سياسات بايدن الخاصة بالطاقة وتصفها بـ"الكارثية"

07:07 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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انتقدت رئيسة لجنة تكساس للسكك الحديدية، كريستي كرادك، والتي تشرف على قطاع النفط والغاز في الولاية، السياسات الخاصة بالرئيس جو بايدن والمتعلقة بالطاقة، واصفة إياها بـ "الكارثية".
واشنطن- سبوتينك. وفي حوار لوكالة "سبوتنيك"، شددت كريستي على ضرورة أن يوقف بايدن سياسات الطاقة "الكارثية"، والسماح للشركات الأمريكية بالإنتاج.
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5 نوفمبر 2022, 14:34 GMT
وقالت: كريستي التي تتولى رئاسة مجلس إدارة المؤتمر الإقليمي للبحوث: "يحتاج بايدن إلى التنحي عن سياساته الكارثية للطاقة التي تعيق الإنتاج المحلي، وبدلاً من ذلك يسمح للمشغلين الأمريكيين، وخاصة في تكساس، بإنتاج الطاقة التي تمد الأمة والعالم بالطاقة".

تأتي تصريحات كرادديك في ضوء إعلان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + (JMMC) في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خفض طوعي إضافي لإنتاج النفط في روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان والجابون، والتي ستصل إلى 1.66 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2023.

يشار إلى أن طموحات بايدن في مجال الطاقة النظيفة كانت قد أدت إلى تثبيط الاستثمار الجديد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بينما استخدم الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار الغاز في البلاد ، لكنه أدى إلى انخفاض الإمدادات إلى مستويات قياسية.
طالع أيضا: بايدن يفكر في زيادة الضرائب على شركات النفط
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