https://sputnikarabic.ae/20230407/رئيسة-اللجنة-المشرفة-على-النفط-والغاز-في-تكساس-تنتقد-سياسات-بايدن-الخاصة-بالطاقة-وتصفها-بـالكارثية-1075629939.html

رئيسة اللجنة المشرفة على النفط والغاز في تكساس تنتقد سياسات بايدن الخاصة بالطاقة وتصفها بـ"الكارثية"

رئيسة اللجنة المشرفة على النفط والغاز في تكساس تنتقد سياسات بايدن الخاصة بالطاقة وتصفها بـ"الكارثية"

انتقدت رئيسة لجنة تكساس للسكك الحديدية، كريستي كرادك، والتي تشرف على قطاع النفط والغاز في الولاية، السياسات الخاصة بالرئيس جو بايدن والمتعلقة بالطاقة، واصفة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T07:07+0000

2023-04-07T07:07+0000

2023-04-07T07:07+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_e3e4ec5fe7301784862ba282497bdcd5.jpg

واشنطن- سبوتينك. وفي حوار لوكالة "سبوتنيك"، شددت كريستي على ضرورة أن يوقف بايدن سياسات الطاقة "الكارثية"، والسماح للشركات الأمريكية بالإنتاج.وقالت: كريستي التي تتولى رئاسة مجلس إدارة المؤتمر الإقليمي للبحوث: "يحتاج بايدن إلى التنحي عن سياساته الكارثية للطاقة التي تعيق الإنتاج المحلي، وبدلاً من ذلك يسمح للمشغلين الأمريكيين، وخاصة في تكساس، بإنتاج الطاقة التي تمد الأمة والعالم بالطاقة".يشار إلى أن طموحات بايدن في مجال الطاقة النظيفة كانت قد أدت إلى تثبيط الاستثمار الجديد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بينما استخدم الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار الغاز في البلاد ، لكنه أدى إلى انخفاض الإمدادات إلى مستويات قياسية.طالع أيضا: بايدن يفكر في زيادة الضرائب على شركات النفط

https://sputnikarabic.ae/20221105/وكالة-تكشف-عن-تصاعد-العداء-بين-بايدن-وزعماء-النفط-في-أمريكا----1069857585.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية