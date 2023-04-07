https://sputnikarabic.ae/20230407/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نمر-بفترة-معقدة-وأنصح-أعداءنا-ألا-يخطئوا-في-تقديرهم-لنا-1075660971.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: نمر بفترة معقدة وأنصح أعداءنا ألا يخطئوا في تقديرهم لنا
رئيس الأركان الإسرائيلي: نمر بفترة معقدة وأنصح أعداءنا ألا يخطئوا في تقديرهم لنا
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن بلاده تمر بفترة "معقدة"، مؤكدا أن الجيش جاهز لتوفير الأمن لمواطني إسرائيل حتى خلال الأعياد وفي ظل... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T18:44+0000
2023-04-07T18:44+0000
2023-04-07T18:59+0000
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جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه هاليفي، مساء اليوم الجمعة، في القيادة الشمالية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.وقال رئيس الأركان: "هذه فترة معقدة، الجيش الإسرائيلي قوي وسيواصل استخدام القوة بقدر ما هو ضروري، ضد أي عدو وفي أي ساحة".ومضى هاليفي بقوله: "خلال الأعياد وأثناء الخلاف الداخلي، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز وعازم على توفير الأمن لمواطني دولة إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحمّلت إسرائيل، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، جنوبي ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, لبنان, آخر أخبار القدس الأن
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, لبنان, آخر أخبار القدس الأن
رئيس الأركان الإسرائيلي: نمر بفترة معقدة وأنصح أعداءنا ألا يخطئوا في تقديرهم لنا
18:44 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 18:59 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن بلاده تمر بفترة "معقدة"، مؤكدا أن الجيش جاهز لتوفير الأمن لمواطني إسرائيل حتى خلال الأعياد وفي ظل خلافات داخلية.
جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه هاليفي، مساء اليوم الجمعة، في القيادة الشمالية، بحسب صحيفة
"يديعوت أحرنوت" العبرية.
وقال رئيس الأركان
: "هذه فترة معقدة، الجيش الإسرائيلي قوي وسيواصل استخدام القوة بقدر ما هو ضروري، ضد أي عدو وفي أي ساحة".
وأضاف: "أنصح أعداءنا ألا يخطئوا في تقديرهم لنا".
ومضى هاليفي بقوله: "خلال الأعياد وأثناء الخلاف الداخلي، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز وعازم على توفير الأمن لمواطني دولة إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، فجر اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.
وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
وحمّلت إسرائيل، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى
، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، جنوبي ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.