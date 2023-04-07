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رئيس الجزائر يعلن أن بلاده تقترب من الانضمام إلى "بريكس"
رئيس الجزائر يعلن أن بلاده تقترب من الانضمام إلى "بريكس"
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تقترب من الانضمام إلى منظمة "بريكس"، مؤكدًا أن دول المنظمة لا تمانع من حصول الجزائر على العضوية الكاملة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T08:21+0000
2023-04-07T08:21+0000
الجزائر
عبد المجيد تبون
العالم العربي
الأخبار
اقتصاد
مجموعة بريكس
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وقال تبون، في مقابلة مع "الجزيرة بودكاست" أمس الخميس، أن دول الصين، روسيا، جنوب أفريقيا والبرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى منظمة "بريكس".وأضاف أن الاقتصاد الجزائري يشهد نموًا وتقدمًا بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدًا أن الجزائر قوية اقتصاديًا وليس لديها مديونية خارجية.وأشار تبون إلى أن ارتفاع عائدات الطاقة أسهم في زيادة ‏احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 64 مليار دولار.‏وأكد أن الاقتصاد الجزائري يشهد تعافيًا، كما ‏أن صادرات البلاد من غير المحروقات "تتزايد فضلًا عن تقليل فاتورة الواردات" ‏وتعويضها بالإنتاج المحلي.‏ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الاقتصاد حقق نموًا بنحو 4.3%، كما أن مستوى دخل الفرد بات يعادل ‏نحو مرتين ونصف، الدخل في بعض الدول المحيطة بالجزائر.‏
https://sputnikarabic.ae/20230402/خبير-جزائري-بريكس-تسعى-لخلق-حالة-من-الندية-تقابل-رغبة-أمريكا-في-الهيمنة-1075447151.html
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الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, مجموعة بريكس
الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, مجموعة بريكس

رئيس الجزائر يعلن أن بلاده تقترب من الانضمام إلى "بريكس"

08:21 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تقترب من الانضمام إلى منظمة "بريكس"، مؤكدًا أن دول المنظمة لا تمانع من حصول الجزائر على العضوية الكاملة.
وقال تبون، في مقابلة مع "الجزيرة بودكاست" أمس الخميس، أن دول الصين، روسيا، جنوب أفريقيا والبرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى منظمة "بريكس".

وأوضح الرئيس الجزائري أن انضمام بلاده إلى "بريكس" في المرحلة الأولى، سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.

وأضاف أن الاقتصاد الجزائري يشهد نموًا وتقدمًا بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدًا أن الجزائر قوية اقتصاديًا وليس لديها مديونية خارجية.
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وأشار تبون إلى أن ارتفاع عائدات الطاقة أسهم في زيادة ‏احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 64 مليار دولار.‏
وأكد أن الاقتصاد الجزائري يشهد تعافيًا، كما ‏أن صادرات البلاد من غير المحروقات "تتزايد فضلًا عن تقليل فاتورة الواردات" ‏وتعويضها بالإنتاج المحلي.‏
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الاقتصاد حقق نموًا بنحو 4.3%، كما أن مستوى دخل الفرد بات يعادل ‏نحو مرتين ونصف، الدخل في بعض الدول المحيطة بالجزائر.‏
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