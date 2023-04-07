https://sputnikarabic.ae/20230407/راجمات-غراد-تضرب-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1075639217.html
راجمات "غراد" تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
راجمات "غراد" تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لأطقم راجمات "غراد"، التابع للمنطقة العسكرية المركزية في منطقة العمليات الخاصة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T10:31+0000
2023-04-07T10:31+0000
2023-04-07T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778730_0:0:1249:704_1920x0_80_0_0_b80028e0499e3630fa42253fc730e6b0.jpg
تُظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع، كيف تنفجر الصواريخ غير الموجهة الواحد تلو الأخر.يطلق الطاقم النار على أهداف في منطقة يتم الحصول على إحداثياتها بمساعدة طائرات مسيرة. هذا يسمح بحساب كل ضربة بعناية وضبط النار بسرعة.وتنفذ الحزمة، التي تضم 40 قذيفة، في غضون 20 ثانية فقط، ويتم إرسال الراجمات على الفور لتجديد الذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تغيير الموقع حتى لا تتعرض لضربة انتقامية، وكذلك إخفاء المركبة القتالية حتى استلام أمر جديد، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778730_70:0:1073:752_1920x0_80_0_0_eb8c80cfe6a80cbcd7d5ec1c5fccf9c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمات "غراد" تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لأطقم راجمات "غراد"، التابع للمنطقة العسكرية المركزية في منطقة العمليات الخاصة.
تُظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع، كيف تنفجر الصواريخ غير الموجهة الواحد تلو الأخر.
يطلق الطاقم النار على أهداف
في منطقة يتم الحصول على إحداثياتها بمساعدة طائرات مسيرة. هذا يسمح بحساب كل ضربة بعناية وضبط النار بسرعة.
وتنفذ الحزمة، التي تضم 40 قذيفة، في غضون 20 ثانية فقط، ويتم إرسال الراجمات على الفور لتجديد الذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تغيير الموقع حتى لا تتعرض لضربة انتقامية، وكذلك إخفاء المركبة القتالية حتى استلام أمر جديد، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.