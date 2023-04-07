عربي
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/راجمات-غراد-تضرب-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1075639217.html
راجمات "غراد" تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
راجمات "غراد" تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لأطقم راجمات "غراد"، التابع للمنطقة العسكرية المركزية في منطقة العمليات الخاصة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T10:31+0000
2023-04-07T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778730_0:0:1249:704_1920x0_80_0_0_b80028e0499e3630fa42253fc730e6b0.jpg
تُظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع، كيف تنفجر الصواريخ غير الموجهة الواحد تلو الأخر.يطلق الطاقم النار على أهداف في منطقة يتم الحصول على إحداثياتها بمساعدة طائرات مسيرة. هذا يسمح بحساب كل ضربة بعناية وضبط النار بسرعة.وتنفذ الحزمة، التي تضم 40 قذيفة، في غضون 20 ثانية فقط، ويتم إرسال الراجمات على الفور لتجديد الذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تغيير الموقع حتى لا تتعرض لضربة انتقامية، وكذلك إخفاء المركبة القتالية حتى استلام أمر جديد، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778730_70:0:1073:752_1920x0_80_0_0_eb8c80cfe6a80cbcd7d5ec1c5fccf9c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

راجمات "غراد" تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو

10:31 GMT 07.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لأطقم راجمات "غراد"، التابع للمنطقة العسكرية المركزية في منطقة العمليات الخاصة.
تُظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع، كيف تنفجر الصواريخ غير الموجهة الواحد تلو الأخر.
يطلق الطاقم النار على أهداف في منطقة يتم الحصول على إحداثياتها بمساعدة طائرات مسيرة. هذا يسمح بحساب كل ضربة بعناية وضبط النار بسرعة.
وتنفذ الحزمة، التي تضم 40 قذيفة، في غضون 20 ثانية فقط، ويتم إرسال الراجمات على الفور لتجديد الذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تغيير الموقع حتى لا تتعرض لضربة انتقامية، وكذلك إخفاء المركبة القتالية حتى استلام أمر جديد، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала