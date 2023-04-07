https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-تنشئ-أنظمة-مضادة-للأقمار-الصناعية-تعتمد-على-مقاتلات-ميغ-31-وإيل76--1075636557.html
روسيا تطور أنظمة مضادة للأقمار الصناعية تعتمد على الليزر
روسيا تطور أنظمة مضادة للأقمار الصناعية تعتمد على الليزر
تعمل روسيا على إنشاء أنظمة قتالية مضادة للأقمار الصناعية، بالاعتماد على مقاتلات مزودة بأسلحة الليزر وبصواريخ عالية المدى ومتطورة مضادة للأقمار الصناعية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T09:32+0000
2023-04-07T09:32+0000
2023-04-07T09:53+0000
روسيا
السلاح الجوي الروسي
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية في مجلة "الفكر العسكري" مقالا أشارت فيه الى أن روسيا تطور أنظمة دفاع قتالية تعتمد على طائرات طراز "ميغ 31" مزودة بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وطائرات مزودة بليزر قتالي من طراز "إيل 76"، حيث تتميز هذه الأنظمة بسهولة نقلها وحركتها.وفي عام 2018، انتشرت العديد من الصور على الإنترنت لطائرة "ميغ31" تحمل صاروخ أسود غير معروف في العاصمة الروسية موسكو، واعتبرت المنشورات المتخصصة بالأسحلة أن الصاروخ مضاد للأقمار الصناعية.وفي عام 2016، قال نائب وزير الدفاع الروسي آنذاك، يوري بوريسوف، إن تطوير نظام "أ-60" يتقدم.وكان آخر مرة تم فيها ذكر مشروع " طائرة الليزر" رسميا في عام 2020، وتم إصدار براءة اختراع للطائرة الحاملة لنظام الليزر القتالي الجاري تطويره.
https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الروسية-تقصف-احتياطيات-القوات-المسلحة-لأوكرانيا-في-كراماتورسك-وسلافيانسك-1075633159.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, السلاح الجوي الروسي
روسيا, السلاح الجوي الروسي
روسيا تطور أنظمة مضادة للأقمار الصناعية تعتمد على الليزر
09:32 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
تعمل روسيا على إنشاء أنظمة قتالية مضادة للأقمار الصناعية، بالاعتماد على مقاتلات مزودة بأسلحة الليزر وبصواريخ عالية المدى ومتطورة مضادة للأقمار الصناعية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية في مجلة "الفكر العسكري" مقالا أشارت فيه الى أن روسيا تطور أنظمة دفاع قتالية تعتمد على طائرات طراز "ميغ 31" مزودة بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وطائرات مزودة بليزر قتالي من طراز "إيل 76"، حيث تتميز هذه الأنظمة بسهولة نقلها وحركتها.
وأوضح القائد العام للقوات الجوية الروسية، أن إنشاء هذا النظام يساعد على حل مهام الدفاع المضاد للأقمار الصناعية.
وفي عام 2018، انتشرت العديد من الصور على الإنترنت لطائرة "ميغ31" تحمل صاروخ أسود غير معروف في العاصمة الروسية موسكو، واعتبرت المنشورات المتخصصة بالأسحلة أن الصاروخ مضاد للأقمار الصناعية.
يذكر أنه، في عهد الاتحاد السوفييتي بدأ بإنشاء طائرة حاملة لأسلحة الليزر من طراز "أ-60" على طائرات النقل "إيل-76إم"، وقام مختبر الطيران بأول رحلة له عام 1981.
وفي عام 2016، قال نائب وزير الدفاع الروسي آنذاك، يوري بوريسوف، إن تطوير نظام "أ-60" يتقدم.
وكان آخر مرة تم فيها ذكر مشروع " طائرة الليزر" رسميا في عام 2020، وتم إصدار براءة اختراع للطائرة الحاملة لنظام الليزر القتالي الجاري تطويره.