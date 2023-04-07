https://sputnikarabic.ae/20230407/سيئول-بيونغ-يانغ-لا-تستجيب-للاتصال-المنتظم-عبر-خط-الاتصال-بين-الكوريتين-1075653386.html
سيئول: بيونغ يانغ لا تستجيب للاتصال المنتظم عبر خط الاتصال بين الكوريتين
سيئول: بيونغ يانغ لا تستجيب للاتصال المنتظم عبر خط الاتصال بين الكوريتين
قالت حكومة كوريا الجنوبية، إن الاتصالات اليومية بين الكوريتين توقفت، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن جارتها الشمالية لم تستجب للاتصال المنتظم عبر خط اتصال عبر... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:20+0000
2023-04-07T14:20+0000
2023-04-07T14:20+0000
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وقالت وزارة التوحيد في سيئول، إن "كوريا الشمالية لم تستجب للنداء الختامي عبر خط الاتصال الساخن المشترك في الخامسة مساء، بعد أن لم ترد على المكالمة الافتتاحية في الساعة 9 صباحا"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.كما أفاد جيش كوريا الجنوبية، بأن كوريا الشمالية لم ترد على مكالمتين يوميتين اعتياديتين، عبر قناة الاتصال العسكرية.وأضافت حكومة سيئول أنها تسعى إلى معرفة سبب عدم استجابة كوريا الشمالية للاتصال معها، بما في ذلك احتمال حدوث خلل فني.وتجري الكوريتان الشمالية والجنوبية عادة مكالمات هاتفية مرتين يوميا، في الساعة 9 صباحا و5 مساء، عبر قناة مكتب الاتصال المشترك.وكانت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، قالت في وقت سابق إنه لا توجد مشكلة في خطوط الاتصال في الجنوب، وأنها ستراقب الوضع عن كثب، بما في ذلك احتمال حدوث مشكلة فنية في الشمال.ويأتي تعليق الاتصال بين الكوريتين، وسط توترات متصاعدة ناجمة عن تجارب الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين جارتها الجنوبية وأمريكا.وسبق لأسباب فنية أن تسببت في عدم الرد على المكالمات الهاتفية المنتظمة عبر قنوات الاتصال بين الكوريتين، إذ أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لم ترد بيونغ يانغ على مكالمة هاتفية منتظمة على الخط الساخن، على ما يبدو بسبب مواطن الخلل الفنية التي سببتها الأمطار الغزيرة، بحسب "يونهاب".وفي يوليو/ تموز 2021، أعادت كوريا الشمالية الخط الساخن بين الكوريتين، بعد حوالي عام من قطع قناة الاتصال بينهما، احتجاجا على حملات المنشورات التي ينشرها نشطاء سيئول التي تنتقد بيونغ يانغ.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُطع خط الاتصال مرة أخرى، وتم إعادته في وقت لاحق.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
سيئول: بيونغ يانغ لا تستجيب للاتصال المنتظم عبر خط الاتصال بين الكوريتين
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قالت حكومة كوريا الجنوبية، إن الاتصالات اليومية بين الكوريتين توقفت، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن جارتها الشمالية لم تستجب للاتصال المنتظم عبر خط اتصال عبر الحدود، والخط العسكري الساخن.
وقالت وزارة التوحيد في سيئول، إن "كوريا الشمالية لم تستجب للنداء الختامي عبر خط الاتصال الساخن المشترك في الخامسة مساء، بعد أن لم ترد على المكالمة الافتتاحية في الساعة 9 صباحا"، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
كما أفاد جيش كوريا الجنوبية، بأن كوريا الشمالية لم ترد على مكالمتين يوميتين اعتياديتين، عبر قناة الاتصال العسكرية.
وأضافت حكومة سيئول أنها تسعى إلى معرفة سبب عدم استجابة كوريا الشمالية للاتصال معها، بما في ذلك احتمال حدوث خلل فني.
وتجري الكوريتان الشمالية والجنوبية عادة مكالمات هاتفية مرتين يوميا، في الساعة 9 صباحا و5 مساء، عبر قناة مكتب الاتصال المشترك.
وكانت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، قالت في وقت سابق إنه لا توجد مشكلة في خطوط الاتصال في الجنوب، وأنها ستراقب الوضع عن كثب، بما في ذلك احتمال حدوث مشكلة فنية في الشمال.
ويأتي تعليق الاتصال بين الكوريتين، وسط توترات متصاعدة ناجمة عن تجارب الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين جارتها الجنوبية وأمريكا.
وسبق لأسباب فنية أن تسببت في عدم الرد على المكالمات الهاتفية المنتظمة عبر قنوات الاتصال بين الكوريتين، إذ أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لم ترد بيونغ يانغ
على مكالمة هاتفية منتظمة على الخط الساخن، على ما يبدو بسبب مواطن الخلل الفنية التي سببتها الأمطار الغزيرة، بحسب "يونهاب".
وفي يوليو/ تموز 2021، أعادت كوريا الشمالية الخط الساخن بين الكوريتين، بعد حوالي عام من قطع قناة الاتصال بينهما، احتجاجا على حملات المنشورات التي ينشرها نشطاء سيئول التي تنتقد بيونغ يانغ.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُطع خط الاتصال مرة أخرى، وتم إعادته في وقت لاحق.