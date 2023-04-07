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https://sputnikarabic.ae/20230407/شوارع-مدينة-عربية-تتحول-إلى-مائدة-إفطار-ضخمة-فيديو--1075646611.html
شوارع مدينة عربية تتحول إلى مائدة إفطار ضخمة... فيديو
شوارع مدينة عربية تتحول إلى مائدة إفطار ضخمة... فيديو
نظم أهالي وسكان حي المطرية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، أطول وأكبر مائدة للإفطار الجماعي، يبلغ طولها نحو ألف متر. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T12:46+0000
2023-04-07T12:46+0000
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مصر
مجتمع
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ويعتبر هذا الحدث هو التاسع على التوالي، هو طقس سنوي اعتاده أهالي حي المطرية، حيث تقام المائدة في 15 رمضان من كل عام، لإفطار أكثر من 1500 صائم.واستعرض الفيديو مئات الأشخاص من الأهالي والضيوف على المائدة، وتظهر الصور تحول شوارع المدينة إلى مائدة إفطار ضخمة وسط حالة من البهجة والفرح عمت أهالي الحي.
مصر
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نادي الفيديو, مصر
نادي الفيديو, مصر

شوارع مدينة عربية تتحول إلى مائدة إفطار ضخمة... فيديو

12:46 GMT 07.04.2023
© Sputnik . mohamed Hemidaرمضان في مصر
رمضان في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . mohamed Hemida
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نظم أهالي وسكان حي المطرية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، أطول وأكبر مائدة للإفطار الجماعي، يبلغ طولها نحو ألف متر.
ويعتبر هذا الحدث هو التاسع على التوالي، هو طقس سنوي اعتاده أهالي حي المطرية، حيث تقام المائدة في 15 رمضان من كل عام، لإفطار أكثر من 1500 صائم.
واستعرض الفيديو مئات الأشخاص من الأهالي والضيوف على المائدة، وتظهر الصور تحول شوارع المدينة إلى مائدة إفطار ضخمة وسط حالة من البهجة والفرح عمت أهالي الحي.
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