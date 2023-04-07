https://sputnikarabic.ae/20230407/شوارع-مدينة-عربية-تتحول-إلى-مائدة-إفطار-ضخمة-فيديو--1075646611.html
شوارع مدينة عربية تتحول إلى مائدة إفطار ضخمة... فيديو
شوارع مدينة عربية تتحول إلى مائدة إفطار ضخمة... فيديو
نظم أهالي وسكان حي المطرية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، أطول وأكبر مائدة للإفطار الجماعي، يبلغ طولها نحو ألف متر. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T12:46+0000
2023-04-07T12:46+0000
2023-04-07T12:46+0000
نادي الفيديو
مصر
مجتمع
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ويعتبر هذا الحدث هو التاسع على التوالي، هو طقس سنوي اعتاده أهالي حي المطرية، حيث تقام المائدة في 15 رمضان من كل عام، لإفطار أكثر من 1500 صائم.واستعرض الفيديو مئات الأشخاص من الأهالي والضيوف على المائدة، وتظهر الصور تحول شوارع المدينة إلى مائدة إفطار ضخمة وسط حالة من البهجة والفرح عمت أهالي الحي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مصر
شوارع مدينة عربية تتحول إلى مائدة إفطار ضخمة... فيديو
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نظم أهالي وسكان حي المطرية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، أطول وأكبر مائدة للإفطار الجماعي، يبلغ طولها نحو ألف متر.
ويعتبر هذا الحدث هو التاسع على التوالي، هو طقس سنوي اعتاده أهالي حي المطرية، حيث تقام المائدة في 15 رمضان من كل عام، لإفطار أكثر من 1500 صائم.
واستعرض الفيديو مئات الأشخاص من الأهالي والضيوف على المائدة، وتظهر الصور تحول شوارع المدينة إلى مائدة إفطار ضخمة وسط حالة من البهجة والفرح عمت أهالي الحي.