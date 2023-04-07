https://sputnikarabic.ae/20230407/صحيفة-الولايات-المتحدة-تخطط-لاستبدال-الرئيس-التركي-بزيلينسكي-ثاني-1075629077.html
صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لاستبدال الرئيس التركي بزيلينسكي ثاني
صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لاستبدال الرئيس التركي بزيلينسكي ثاني
تعتزم إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلس على كرسي رئيس تركيا رئيسًا مثل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت صحيفة "خبر7" التركية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T06:30+0000
2023-04-07T06:30+0000
2023-04-07T06:30+0000
العالم
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وتذكر كاتب المقالة أوزغيور بايراك الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد والمقرر إجراؤها في 14 مايو/آيار في العام الجاري. وأشار كاتب المادة إلى أن واشنطن لا تحتاج إلى فوز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.وقال الصحفي "لذلك فهم يعتزمون وضع رجلهم في أنقرة، كما كان الحال مع كييف حتى تشارك "دماء جديدة" في صراع الغرب ضد روسيا".وأكد أنه تم اختيار "ممثل" من المعارضة التركية لدور زيلينسكي الثاني. وبحسب بايراك، تم تكليف المعارضة التركية بتولي منصب الرئيس. ومع ذلك، حتى الآن، لم تسفر المفاوضات بين السياسيين الأمريكيين والأتراك عن نتائج ملموسة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لاستبدال الرئيس التركي بزيلينسكي ثاني
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تعتزم إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلس على كرسي رئيس تركيا رئيسًا مثل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت صحيفة "خبر7" التركية.
وتذكر كاتب المقالة أوزغيور بايراك الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد والمقرر إجراؤها في 14 مايو/آيار في العام الجاري. وأشار كاتب المادة إلى أن واشنطن لا تحتاج إلى فوز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.
وقال الصحفي "لذلك فهم يعتزمون وضع رجلهم في أنقرة
، كما كان الحال مع كييف حتى تشارك "دماء جديدة" في صراع الغرب ضد روسيا".
وأكد أنه تم اختيار "ممثل" من المعارضة التركية لدور زيلينسكي الثاني. وبحسب بايراك، تم تكليف المعارضة التركية بتولي منصب الرئيس. ومع ذلك، حتى الآن، لم تسفر المفاوضات بين السياسيين الأمريكيين والأتراك عن نتائج ملموسة.