https://sputnikarabic.ae/20230407/علماء-الزلازل-يكتشفون-جبالا-بين-نواة-الأرض-ووشاحها-1075647538.html

علماء الزلازل يكتشفون "جبالا" بين نواة الأرض ووشاحها... صور

علماء الزلازل يكتشفون "جبالا" بين نواة الأرض ووشاحها... صور

اكتشف باحثون طبقة كثيفة من قاع المحيط القديم، أو "منطقة السرعة المنخفضة للغاية" (ULVZ)، بين نواة الأرض والغطاء باستخدام التصوير الزلزالي، حيث يمكن أن تلعب هذه... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T13:12+0000

2023-04-07T13:12+0000

2023-04-07T14:14+0000

مجتمع

علوم

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وكشفت دراسة قادها باحثون من جامعة ألاباما، من خلال التصوير الزلزالي على نطاق عالمي لباطن الأرض، عن وجود طبقة بين النواة والوشاح والتي من المحتمل أن تكون قاع محيط كثيف ورقيق وغارق، وفقًا لنتائج الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس تيك ديلي"، يوم أمس الخميس.وقالت د. سامانثا هانسن، أستاذة العلوم الجيولوجية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "يوفر بحثنا روابط مهمة بين بنية الأرض الضحلة والعميقة والعمليات الشاملة التي تقود كوكبنا".من الصعب فهم تكوين حدود الوشاح الأساسي على نطاق واسع، لكن شبكة الزلازل التي نشرتها هانسن وطلابها، خلال أربع رحلات إلى القارة القطبية الجنوبية، جمعت البيانات لمدة ثلاث سنوات.وكان المشروع قادرًا على التحقيق بدقة عالية في جزء كبير من نصف الكرة الجنوبي لأول مرة باستخدام طريقة مفصلة لفحص أصداء الموجات الصوتية من حدود النواة والوشاح.وحددت هانسن والفريق الدولي طاقة غير متوقعة في البيانات الزلزالية التي تصل في غضون ثوانٍ قليلة من الموجة المنعكسة على الحدود.وقد تقوم هذه "الجبال" الموجودة تحت الأرض بدور مهم في كيفية هروب الحرارة من النواة، وهو الجزء من الكوكب الذي يغذي المجال المغناطيسي.ويمكن أيضًا أن تصبح المواد من أرضيات المحيط القديمة محصورة في أعمدة الوشاح أو النقاط الساخنة التي تعود إلى السطح من خلال الانفجارات البركانية، حسبما ذكره الباحثون.

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