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القوات الروسية تستهدف مقر قيادة الدفاع الإقليمي الأوكراني في خيرسون
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https://sputnikarabic.ae/20230407/قاذف-قنابل-روسي-يطلق-16-قنبلة-في-الدقيقة-1075641736.html
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
يعد قاذف القنابل الروسي "6 جي - 30" سلاحا جيدا لجنود المهام الخاصة في عمليات الاقتحام بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام في جميع ظروف القتال ويمكنه إطلاق... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة

11:31 GMT 07.04.2023
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يعد قاذف القنابل الروسي "6 جي - 30" سلاحا جيدا لجنود المهام الخاصة في عمليات الاقتحام بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام في جميع ظروف القتال ويمكنه إطلاق قنابل مميتة وأنواع أخرى غير مميتة.
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة - سبوتنيك عربي
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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