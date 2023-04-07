https://sputnikarabic.ae/20230407/قاذف-قنابل-روسي-يطلق-16-قنبلة-في-الدقيقة-1075641736.html
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
يعد قاذف القنابل الروسي "6 جي - 30" سلاحا جيدا لجنود المهام الخاصة في عمليات الاقتحام بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام في جميع ظروف القتال ويمكنه إطلاق... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T11:31+0000
2023-04-07T11:31+0000
2023-04-07T11:31+0000
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قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
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يعد قاذف القنابل الروسي "6 جي - 30" سلاحا جيدا لجنود المهام الخاصة في عمليات الاقتحام بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام في جميع ظروف القتال ويمكنه إطلاق قنابل مميتة وأنواع أخرى غير مميتة.