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https://sputnikarabic.ae/20230407/قيادي-في-الحركة-لـسبوتنيك-السترات-الصفراء-الفرنسية-تعارض-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1075630189.html
قيادي في الحركة لـ"سبوتنيك": "السترات الصفراء" الفرنسية تعارض توريد الأسلحة لأوكرانيا
قيادي في الحركة لـ"سبوتنيك": "السترات الصفراء" الفرنسية تعارض توريد الأسلحة لأوكرانيا
أعلن مؤسس النواة السياسية لحركة "السترات الصفراء" الفرنسية، جمعية "مواطنون يرتدون السترات الصفراء"، تييري بول فاليت، اليوم الجمعة، أن الحركة تعارض تزويد... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T07:13+0000
2023-04-07T07:13+0000
العالم
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وقال فاليت، لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول رأي "السترات الصفراء" في إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الدول الغربية: "إنهم (السترات الصفراء) ضدها، لأن لها ثمنًا. حيث سترتفع ميزانية الجيش الفرنسي إلى 400 مليار يورو، وهذه زيادة كبيرة"، مشيرًا إلى أن "السترات الصفراء" هي طبقة من الشعب الفرنسي غير مستقرة اقتصاديًا.وأضاف: "ستطلب السلطات من هؤلاء الانكماش بكل طريقة ممكنة، بينما تزيد الميزانية العسكرية بمليارات اليورو، بما في ذلك من أجل دعم حرب لا تجري على أراضي فرنسا. لا يفهم الناس هذا".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الولايات-المتحدة-تعتزم-إرسال-أسلحة-تجريبية-إلى-أوكرانيا-لمواجهة-المسيرات-1075613291.html
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قيادي في الحركة لـ"سبوتنيك": "السترات الصفراء" الفرنسية تعارض توريد الأسلحة لأوكرانيا

07:13 GMT 07.04.2023
© Sputnik . Dominique Boutin / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات "السترات الصفراء" في باريس، فرنسا فبراير 2020
احتجاجات السترات الصفراء في باريس، فرنسا فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . Dominique Boutin
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أعلن مؤسس النواة السياسية لحركة "السترات الصفراء" الفرنسية، جمعية "مواطنون يرتدون السترات الصفراء"، تييري بول فاليت، اليوم الجمعة، أن الحركة تعارض تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال فاليت، لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول رأي "السترات الصفراء" في إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الدول الغربية: "إنهم (السترات الصفراء) ضدها، لأن لها ثمنًا. حيث سترتفع ميزانية الجيش الفرنسي إلى 400 مليار يورو، وهذه زيادة كبيرة"، مشيرًا إلى أن "السترات الصفراء" هي طبقة من الشعب الفرنسي غير مستقرة اقتصاديًا.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة تجريبية إلى أوكرانيا لمواجهة المسيرات
أمس, 15:48 GMT
وأضاف: "ستطلب السلطات من هؤلاء الانكماش بكل طريقة ممكنة، بينما تزيد الميزانية العسكرية بمليارات اليورو، بما في ذلك من أجل دعم حرب لا تجري على أراضي فرنسا. لا يفهم الناس هذا".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
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