https://sputnikarabic.ae/20230407/لافروف-القضية-الفلسطينية-في-تراجع-1075639063.html
لافروف: القضية الفلسطينية في تراجع
لافروف: القضية الفلسطينية في تراجع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فى تراجع، وأنه يجب العودة إلي قرارات الأمم المتحدة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T10:26+0000
2023-04-07T10:26+0000
2023-04-07T10:26+0000
أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصي
إسرائيل
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وأضاف لافرورف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، "إن عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل تراجعت كثيرا، وموسكو تؤيد حوارا مباشرا بين الطرفين".وشدد لافروف على أن، "موسكو تدعو للامتثال لقرارات للأمم المتحدة، وأنه يجب أن يكون هناك حوارا مباشرا بين الفلسطينين والإسرائليين للتوصل إلى حل الدولتين".وشهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230405/إيران-تدين-الهجوم-الوحشي-على-المسجد-الأقصى-وتدعو-أحرار-العالم-للتحرك-1075545052.html
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أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصي, إسرائيل
لافروف: القضية الفلسطينية في تراجع
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فى تراجع، وأنه يجب العودة إلي قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف لافرورف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، "إن عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل تراجعت كثيرا، وموسكو تؤيد حوارا مباشرا بين الطرفين".
وأضاف لافرورف موضحا أن "عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل، لسوء الحظ تعثرت نتيجة العديد من الأحداث، والاشتباكات والإجراءات التي اتخذها كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أدت إلى اشتباكات خطيرة ومواجهات عنيفة ".
وشدد لافروف على أن، "موسكو تدعو للامتثال لقرارات للأمم المتحدة، وأنه يجب أن يكون هناك حوارا مباشرا بين الفلسطينين والإسرائليين للتوصل إلى حل الدولتين".
اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وشهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات
بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.