عربي
https://sputnikarabic.ae/20230407/لافروف-القضية-الفلسطينية-في-تراجع-1075639063.html
لافروف: القضية الفلسطينية في تراجع
لافروف: القضية الفلسطينية في تراجع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فى تراجع، وأنه يجب العودة إلي قرارات الأمم المتحدة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T10:26+0000
2023-04-07T10:26+0000
أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصي
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg
وأضاف لافرورف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، "إن عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل تراجعت كثيرا، وموسكو تؤيد حوارا مباشرا بين الطرفين".وشدد لافروف على أن، "موسكو تدعو للامتثال لقرارات للأمم المتحدة، وأنه يجب أن يكون هناك حوارا مباشرا بين الفلسطينين والإسرائليين للتوصل إلى حل الدولتين".وشهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230405/إيران-تدين-الهجوم-الوحشي-على-المسجد-الأقصى-وتدعو-أحرار-العالم-للتحرك-1075545052.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_402d5de68434094f9f6fcd2402a9a980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصي, إسرائيل

لافروف: القضية الفلسطينية في تراجع

10:26 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فى تراجع، وأنه يجب العودة إلي قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف لافرورف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، "إن عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل تراجعت كثيرا، وموسكو تؤيد حوارا مباشرا بين الطرفين".

وأضاف لافرورف موضحا أن "عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل، لسوء الحظ تعثرت نتيجة العديد من الأحداث، والاشتباكات والإجراءات التي اتخذها كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أدت إلى اشتباكات خطيرة ومواجهات عنيفة ".

اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
إيران تدين "الهجوم الوحشي" على المسجد الأقصى وتدعو أحرار العالم للتحرك
5 أبريل, 08:49 GMT
وشدد لافروف على أن، "موسكو تدعو للامتثال لقرارات للأمم المتحدة، وأنه يجب أن يكون هناك حوارا مباشرا بين الفلسطينين والإسرائليين للتوصل إلى حل الدولتين".

اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وشهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала