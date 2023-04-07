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لافروف: الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم ينفذ إطلاقا
https://sputnikarabic.ae/20230407/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-التركي-في-أنقرة-1075635355.html
لافروف: الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم ينفذ إطلاقا
لافروف: الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم ينفذ إطلاقا
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو حول نتائج المحادثات الثنائية في أنقرة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T09:03+0000
2023-04-07T09:47+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي، إنه ناقش خلال اجتماع في أنقرة مع نظيره التركي إنشاء مركز للغاز في تركيا والعمل في محطة "أكويو" للطاقة النووية.وأضاف لافروف "تحدثنا أيضا عن تقدم العمل في إنشاء مركز للغاز في تركيا لنقل الهيدروكربونات الروسية".
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لافروف ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو يعقدان مؤتمرا صحفيا في أنقرة
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا حول نتائج المحادثات الثنائية في أنقرة اليوم الجمعة 7 نيسان/أبريل
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روسيا, العالم, видео

لافروف: الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم ينفذ إطلاقا

09:03 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 09:47 GMT 07.04.2023)
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو حول نتائج المحادثات الثنائية في أنقرة.
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي، إنه ناقش خلال اجتماع في أنقرة مع نظيره التركي إنشاء مركز للغاز في تركيا والعمل في محطة "أكويو" للطاقة النووية.

"ناقشنا بالتفصيل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الثنائية في قطاع الطاقة، والتي تعتبر تقليديا القاطرة في علاقاتنا، أولا وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن محطة أكويو للطاقة النووية، الأولى على الأراضي التركية. إطلاقها سيعزز بشكل كبير وأمن الطاقة في تركيا، وقلنا أنه من المقرر عقد حفل تسليم وقود نووي إلى أول وحدة كهرباء في أبريل / نيسان المقبل".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف لافروف "تحدثنا أيضا عن تقدم العمل في إنشاء مركز للغاز في تركيا لنقل الهيدروكربونات الروسية".
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